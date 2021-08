Un retour triomphant après unemission olympique accomplie

Ce samedi 7 août, c’est un vol rempli de talents de haut niveau qui s’est posé à Zaventem peu avant 16 h. Les Red Lions accompagnés de Nafissatou Thiam, également d’or vêtue, mais aussi des Belgian Cats, de Noor Vidts ainsi que des kayakistes Artuur Peters, Lize Broeckx et Hermien Peters font leur grand retour en Belgique.

Les familles des joueurs n’étaient pas admises dans l’enceinte de l’aéroport, tout comme les supporters, c’est donc une nuée de journalistes qui a accueilli nos champions olympiques.

Après s’être changés pour arborer costume et médaille, les Red Lions ont été escortés jusqu’au centre de la capitale où ils étaient déjà attendus par une foule impatiente.

C’est à bord d’un bus marqué des couleurs belges que les hockeyeurs ont entamé leur parade dans les rues bruxelloises. L’itinéraire initialement prévu débutait au Mont des Arts proche de la gare Centrale, pour poursuivre via le boulevard de l’Impératrice afin de rejoindre le Jardin botanique pour finir place Rogier où un podium les attendait.

Malgré le temps maussade, le parcours ainsi que la place Rogier étaient bondés de supporters désireux de voir les héros du jour ainsi que leurs médailles d’or. Brandissant les couleurs nationales mais également les couleurs de leurs différents clubs, les enfants et les jeunes étaient nombreux. La majorité des hockeyeurs médaillés évoluent dans le championnat belge, ce qui rend la communion encore plus intense. Chaque joueur reconnaît certains visages dans la foule, d’anciens ou d’actuels coéquipiers, des jeunes qu’ils forment tout au long de la saison ainsi que des personnages plus emblématiques qui ont accompagné chaque étape de l’évolution de ce groupe.

Comme en 2018

En décembre 2018, les hommes de Shane McLeod avaient déjà pu goûter au plaisir d’être ovationnés par près de 6000 personnes en remportant la Coupe du monde. Le sacre olympique est encore plus agréable, assurent les joueurs. C’est l’aboutissement d’un long travail et d’années de sacrifices. C’est donc assez fébriles, submergés par la joie de l’accomplissement et l’excitation du moment, avec un soupçon de fatigue tout de même, que les Red Lions entament cette soirée historique.

Après un court moment en famille, les médaillés d’or font leur entrée en scène afin de partager quelques chants, toutes leurs émotions et surtout une magnifique Brabançonne avec la foule de supporters. La fête aura continué jusqu’au petit matin, on peut en être certain.

Ethel Vandiest