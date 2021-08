Une sixième édition de la Sand Race en mode western

La bonne nouvelle était tombée depuis la fin du mois de mai. La Sand Race aura bien lieu cette année. Prévue le 5 septembre au sein de l’habituelle sablière de Mont-Saint-Guibert, cette 6e édition sera placée sous le thème du western. Une thématique qui colle à merveille à cette course un peu folle (de 5 ou 10 km) qui se déroule dans la plus grande sablière de Belgique. "La sablière est toujours en exploitation, donc elle change un peu chaque année. Mais cette fois-ci, au vu des intempéries et des inondations, elle a vraiment évolué avec la végétation qui est beaucoup plus présente, précise Renaud Dillien, à l’organisation de l’événement. Ce qui nous permet de mettre en place 20 obstacles qui collent bien avec le thème général de cette année : le western. Il y aura par exemple des obstacles piquants qui rappelleront les cactus ou d’autres encore qui joueront sur l’aspect canicule de cette traversée du désert. Le tout, parsemé d’oasis et de saloons pour une immersion plus grande encore."

Un Covid Safe Ticket en principe obligatoire

En tout, 6 000 participants sont attendus dans un peu moins d’un mois. Et niveau protocoles sanitaires, les organisateurs feront le maximum pour que tout soit parfait. "Dès le 13 août, les événements extérieurs pourront accueillir jusqu’à 75 000 personnes. On en sera loin avec les 6 000 participants au maximum, poursuit Renaud Dillien. Mais en principe, l’entrée sur le site se fera grâce au Covid Safe Ticket (NdlR : test PCR négatif moins de moins de 48 h, test antigénique de 24 h, double vaccination depuis deux semaines ou sur présentation d’un certificat de guérison de moins de 180 jours). Ce qui garantira une zone hermétique au Covid sur le site." Une organisation plus compliquée que lors des années précédentes mais qui ne représente pas grand-chose finalement face au bonheur de toute l’équipe de Denali Outdoor Events de pouvoir réorganiser l’événement. "Quand on a su que c’était possible, ça a été un vrai rayon de soleil après une longue traversée du désert, conclut Renaud Dillien. On était complètement à l’arrêt depuis mars 2020. On a dû réduire l’équipe, se réinventer, être résilient et suivre les mesures qui changeaient toutes les semaines. Ici, on a réembauché quelques anciens et c’est un énorme plaisir de pouvoir organiser la sixième édition de la Sand Race. Et on fera le maximum pour que la course soit festive, agréable et totalement safe."

Niveau inscriptions, si 4 000 tickets ont déjà trouvé preneur (dont bon nombre de tickets reportés de 2020), il en reste donc encore 2 000 environ à pourvoir. Si vous êtes intéressé(es), ne traînez pas (www.sandrace.be), parce qu’il y a de fortes chances que la Sand Race affiche complet, comme lors des éditions précédentes.Gérald Vanbellingen