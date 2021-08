Inondations Seuls les dons financiers, l’électroménager et les meubles sont acceptés.

Verviers : fin de l’aide d’urgence… On distribue les dons

Plus de trois semaines après la terrible inondation des 14 et 15 juillet derniers, la situation, à Verviers, reste chaotique. La Vesdre sortie de son lit a en effet tout ravagé sur son passage mais a surtout rendu "sans abri" des milliers de Verviétois - on parle de 15 000 personnes à reloger à long terme.

Très rapidement toutefois, l’aide et la solidarité se sont mises en place à tous les niveaux, les actions étant autant privées que publiques. Ce samedi 7 août, les autorités communales de Verviers ont ainsi tenu à faire le point sur les aides reçues afin d’organiser une "juste" distribution. Aujourd’hui, on précisera que seuls les dons financiers sont encore acceptés (au compte BE46 0910 9162 3836) comme l’électroménager et le mobilier. Pour toute demande de bénévolat : 087/326.050).

Les dons récoltés par plusieurs canaux ont donc été regroupés afin de faciliter leur distribution. Au niveau des vêtements, ils seront distribués dès ce lundi 9 août, au lieu-dit Pont aux Lions (ancien C&A) du lundi au vendredi de 10 h à 17 h, avec un accès limité aux personnes qui disposent d’une attestation de sinistrés. Pour le mobilier et l’électroménager, "l’objectif est que les personnes sinistrées puissent recevoir une aide personnalisée". Elles sont donc invitées à contacter l’un des numéros suivants : CPAS (087/307.307), Relais social urbain (087/310.315 - 0474/394.454), Teleservice (087/330.388), Plan de cohésion social (0485/540.234)… Toute personne ne disposant pas d’une solution lui permettant de se nourrir est aussi invitée à contacter ces numéros.

Concernant l’aide alimentaire précisément, on constate à Verviers que, désormais, "les acteurs habituels de l’aide alimentaire sont capables de répondre à l’ensemble des besoins en la matière"… Dès lors, les centres de proximité mis en place par la Ville ont déjà fermé leurs portes ou les fermeront au plus tard ce 9 août. Quant à la livraison de repas chauds à domicile, elle se terminera le 13 août. En outre, une navette de bus sera mise en place grâce au Tec afin de permettre aux sinistrés sans moyen de locomotion de retrouver une capacité de faire leurs courses.

Enfin, un point d’accueil sera maintenu à la bibliothèque place du Marché, pour toute personne sinistrée souhaitant exprimer un besoin… les douches mobiles installées place du Marché et Grand-Place à Ensival sont, elles aussi, toujours accessibles.

Marc Bechet