Alex Vizorek : "La mort, c’est un vrai problème de vivants"

Reporté à plusieurs reprises pour cause de Covid, le nouveau show de l’humoriste Alex Vizorek, "Ad Vitam", a enfin pu être créé au TTO en juin. Un spectacle kaléidoscopique et jouissif autour de la mort. En tournée en Belgique et en France dès ce 20 août.

Ici, c’est joyeux ! Les 180 places du Théâtre des Béliers sont remplies à trois jours d’avance. Ça me fait plaisir, se réjouit, en ce mois de juillet, l’humoriste et chroniqueur Alex Vizorek depuis le Festival d’Avignon. Je récolte neuf années de travail puisque ma première fois c’était en 2012 avec mon premier spectacle, Alex Vizorek est une œuvre d’art, où j’ai commencé Avignon en mode service militaire : je tractais dans les rues, j’expliquais aux gens qu’il fallait venir me voir, que j’étais formidable." Et d’enchaîner en riant : "Certains y ont cru à l’époque et sont très fiers d’eux maintenant ; d’autres ne sont pas venus et se rattrapent. C’est rigolo. Aujourd’hui, je ne dois plus faire ça parce que ça marche très bien."

Et, ce qui "marche très bien", c’est son tout nouveau seul en scène, Ad Vitam, qui, après plusieurs reports en raison de la pandémie, a enfin pu être créé en juin au Théâtre de la Toison d’Or (TTO) (lire ci-contre), avant de partir pour un mois à Avignon. "Ce nouveau spectacle, ça faisait trois ans qu’il était dans un coin de ma tête", reprend l’humoriste. Après l’incroyable succès d’Alex Vizorek est une œuvre d’art (qui a tourné pendant dix ans jusqu’à remplir l’Olympia), "je savais qu’il y avait une petite attente sur le deuxième". "Les gens qui ont aimé le premier spectacle voulaient retrouver ce qu’ils avaient aimé, mais voulaient aussi être surpris par le deuxième, ce qui sont deux choses totalement différentes. Moi-même, j’ai adoré ce premier spectacle et je me suis dit : bon Dieu ! Comment je vais faire ? Qu’est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur scène pendant 1 h 30 en repartant d’une page blanche ?"

Pour son premier show, Alex Vizorek avait misé sur l’art. Assurément pas le sujet le plus évident pour faire rire les spectateurs. "On m’avait même proposé de prendre une autre thématique pour débuter dans ce métier", se souvient-il. Et de reconnaître : "C’est vrai que si j’ai mis quelques années à y arriver, c’est parce qu’il fallait quand même imposer un certain style." Ce style, qu’on pourrait qualifier d’"humour érudit", a, au fil du temps, conquis le public qui, au travers d’Alex Vizorek, a découvert le plaisir de rire tout en se cultivant. Après ce premier pari relevé haut la main, "comme j’aime encore bien ce genre de défi, je me suis demandé ce qui serait plus difficile que l’art et quelle serait la thématique la plus difficile pour écrire un spectacle d’humour, raconte-t-il. Et m’a sauté au cerveau le thème de… la mort. Je me suis donc dit : essayons !"

"La mort m’angoisse"

Qu’elle terrifie, passionne, intrigue, questionne, hante…, la mort est, dans son acte de fin de vie, universelle. "Oui, la mort m’angoisse, affirme Alex Vizorek, mais personne ne peut dire qu’il n’est pas angoissé par ça. En fait, en travaillant sur cette thématique et ses différentes facettes, j’ai constaté que la mort, c’est un vrai problème de vivants : comment vivre avec la mort des autres ou avec l’idée de la sienne." En remontant dans ses souvenirs, il se rappelle toutefois que "j’étais plus angoissé et stressé par la mort quand j’avais 12 ans". "En tant qu’enfant, être confronté à un premier décès est très violent et très fort, estime-t-il. Puis, d’un point de vue statistique et chiffré, plus on avance, plus on a déjà pris du gâteau de la vie. Aujourd’hui, j’ai 40 ans. J’espère vraiment vivre vieux. Mais si une météorite me tombait sur la tête en sortant de chez moi juste après cette interview, mon gâteau de la vie a déjà été mangé en partie. Mais j’espère qu’il reste encore une grosse part."

Si la pandémie de coronavirus nous a tous confrontés, de près ou de loin, à la fin de vie, "ce n’est pas le Covid qui m’a inspiré ce spectacle", souligne Alex Vizorek. "Je ne voulais laisser aucun doute. La mort existait avant le Covid et elle existera après. En revanche, le rapport à la mort a un peu changé : on comptait les morts et on en parlait tout le temps. Mais, en humour, c’est quand on voit beaucoup quelque chose que c’est à ce moment-là qu’on a envie d’en rire." Il confie : "Très concrètement, j’ai perdu quelqu’un de très proche à cause du Covid. Mais ce que je voulais éviter pour les autres, je ne voulais pas me le coller à moi-même, c’est-à-dire que je voulais que ce spectacle soit une bulle d’air, de joie et de réflexion pour quelqu’un aussi qui aurait perdu un proche récemment. Donc, je ne pouvais pas y ajouter du perso ou du pathos." "À nouveau, précise-t-il, c’est ma façon de réagir. Quand je dis dans Ad Vitam qu’aux enterrements, ça me détend de raconter des blagues parce que cela m’éloigne de la fatalité de la mort, ce n’est pas faux. Mais si j’avais créé un spectacle autour d’un événement personnel, ça aurait été un autre acte, une autre logique. Ici, vu la thématique, c’était pas plus mal de le visser dans l’intemporalité."

"Je m’arrange pour que ma vie soit large"

Reconnu pour son adresse à allier humour et savoir, Alex Vizorek aime, dès qu’il a décidé d’un sujet à traiter, "se perdre dans des bouquins, sur Internet, des réflexions…" "Alors, je ne tiens pas une conférence, donc je ne peux pas livrer l’info telle quelle. En revanche, je peux la passer par le tamis de la blague et de la rigolade", ce qui nécessite un gros travail de documentation en amont. Ainsi, "le concept du Dasein (l’être-là, NdlR) développé par le philosophe Heiddeger est très compliqué. Donc, j’ai contacté Adèle Van Reeth, productrice des Chemins de la philosophie sur France Culture, pour vérifier avec elle que j’utilisais les bons mots". De la reproduction du porc-épic en passant par Heidegger ou le choix de leur future épitaphe, "Ad Vitam est un spectacle assez chouette et varié pour les spectateurs, se félicite son auteur. Je ne pourrais pas faire un spectacle complet sur la philosophie de la mort, car ce ne serait pas moi à 100 %".

Privé de scène pendant de nombreux mois en raison de la crise sanitaire, Alex Vizorek reprend donc, depuis quelques semaines, le chemin des théâtres. Et la rentrée s’annonce très chargée puisque, outre la tournée d’Ad Vitam et ses activités de chroniqueur sur France Inter, il sera à l’antenne dans l’émission matinale de France 2 Télématin. "Je ne fais que des trucs que j’aime bien. Je vais reprendre la phrase d’Avicenne qui dit qu’une vie se mesure à sa largeur et pas à sa longueur. Et comme je ne sais pas si ma vie sera longue, je m’arrange pour qu’elle soit large en la remplissant de beaucoup de choses."

St. Bo.