"Avec Mich, le style sera différent"

Shane McLeod ne quitte pas les Red Lions brutalement. Le sorcier néo-zélandais assurera encore un rôle de consultant lors des grands tournois. Il apportera certainement sa gestion mentale à ceux qu’il a menés vers les trois plus grands titres mondiaux.

Les Red Lions pleurent ce départ, mais ils se réjouissent en même temps que débute l’ère Michel van den Heuvel. "En sport, il n’est pas bon d’avoir un même coach trop longtemps car le risque est de tomber dans une routine qui ne te fait plus avancer", confiait Cédric Charlier, qui voue une admiration extrême à McLeod.

Aucun des champions olympiques n’est inquiet de ce glissement au sein du staff. Michel van den Heuvel hante le bord du terrain belge depuis six ans déjà. Il a une maîtrise parfaite du groupe et inversement. "Je vois un passage tout en douceur et naturel, poursuit Charlier. Le style sera différent. Je pars du principe que tout le monde a des qualités et des défauts. Un changement apporte une nouvelle dynamique. Il connaît le hockey de haut niveau. Il connaît notre équipe par cœur."

Pas de grand nettoyage

Le Néerlandais ne fera pas un grand nettoyage au sein des troupes et des méthodes. Il disposera d’un groupe élargi de 25 gars qui ont toutes les qualités pour défendre leurs titres à la Coupe du monde en janvier 2023 et aux Jeux olympiques en 2024.

Felix Denayer devrait garder le brassard de capitaine. "Mich est très exigeant et direct, explique le n°19. Il est dur avec les personnes qui sont externes à l’équipe. Mais il est plus un père pour le groupe."

Nico De Kerpel a apprécié que les pontes de l’ARBH aient suivi les recommandations de l’équipe. "La fédération ne l’a pas gardé pour rien. Il est brillant et nous mènera vers de grands succès."

Il en a déjà gagné avec Vincent Vanasch lorsqu’il le dirigeait à Eindhoven avec un doublé EHL-Hoofdklasse.

Un autre Red Lion en connaît un rayon sur cette grosse gueule venue des Pays-Bas. Arthur Van Doren l’a connu à Bloemendaal aussi. Il s’essaye à un portrait de ce personnage haut en couleur. "Il a son style propre à lui", commence le défenseur qui n’a pas dû tirer son 5e shoot-out en finale des Jeux olympiques. "Il n’a jamais peur de s’exprimer et de donner son avis."

Le groupe a atteint un niveau de maturité qui lui permet de travailler avec un tel entraîneur. "En plus, il est là depuis six ans. Tout le monde a un immense respect pour lui. Il est certainement l’un des meilleurs coachs au monde."

Un geste de classe

Déjà convaincus par les qualités du Néerlandais, les Red Lions ont été sensibles à un détail qui n’en est pas un. Contractuellement, van den Heuvel devait prendre ses fonctions d’entraîneur principal en septembre 2020. Le contrat de McLeod devait arriver à son terme. À cause du report des Jeux, le Néo-Zélandais a accepté de poursuivre un an de plus pour clore le chapitre Tokyo, comme prévu.

Van den Heuvel aurait pu piquer une colère et imposer un respect strict des contrats. Il a accepté de rester l’adjoint un an de plus. "Cela montre le grand monsieur qu’il est, poursuit Van Doren. Il a un C.V. remarquable avec des titres à Oranje Zwart et à Bloemendaal. Il a bossé avec les équipes nationales des Pays-Bas et du Pakistan."

La fédération a misé sur la bonne personne. Depuis Adam Commens, elle ne s’est jamais trompée. Mais le succès des Belges entraînait souvent le départ de leurs coachs. Pour la première fois, Shane McLeod a quitté ses fonctions au soir des Jeux, comme il l’avait annoncé il y a déjà deux ans. Sa succession était ouverte. Serge Pilet, le secrétaire général de l’ARBH, a eu le temps d’éplucher les C.V. avec Marc Coudron et Adam Commens.

Michel van den Heuvel était probablement le seul qui avait les épaules assez solides pour succéder aux cinq années en or de Shane McLeod. "Je ne trouve pas les bons mots pour évoquer les cinq ans de Shane, narre Arthur Van Doren. Il nous a amenés à une hauteur inimaginable. En cinq ans, il nous a aidés à remporter les médailles d’or aux championnats d’Europe, à la Coupe du monde et aux Jeux olympiques sans oublier la Pro League. Mais, derrière toutes ces médailles, je retiens sa gestion humaine de notre équipe. Lors de ses speechs, nous sentions son émotion. Il nous donnait le sentiment d’être invincibles."

À travers les éloges des Red Lions, on comprend que son successeur devra bâtir sur les mêmes bases. Que Michel van den Heuvel ait participé à la vie de l’équipe ces dernières années lui sera d’une grande aide.

"Personne ne lui demandera d’être comme Shane McLeod. D’ailleurs, ce serait absurde. Ils ont tous les deux des caractères très différents. Mich gardera les bases et apportera sa touche sur deux ou trois éléments. Je ne m’attends pas à de grands changements. Il n’a pas peur de taper du poing sur la table."

