Avis des brokers

Sofina (-4,6 % à 385 euros) a été abaissée de "conserver" vers "réduire" chez Degroof Petercam, qui a fixé son objectif à 362 euros. Cette révision est intervenue à l’occasion d’une étude consacrée aux sociétés holding. L’analyste souligne être devenu plus prudent à la suite de la forte performance du titre depuis le début 2021, qui a largement dépassé la progression de la valeur nette d’inventaire. "Le marché valorise le holding comme si les pépites technologiques étaient déjà vendues". Dans le même temps, le courtier a également confirmé sa recommandation sur Ackermans&van Haaren (inchangé à 147,40 euros) à "conserver" avec un objectif grimpant de 135 vers 159 euros. "Nous avons relevé nos hypothèses sur les activités liées à la banque privée et à l’immobilier". Enfin, le courtier a également relevé ses objectifs sur Quest for Growth (+0,3 % à 8,12 euros) vers 8,50 euros, et sur GIMV (-0,2 % à 54,60 euros) vers 59 euros, les avis restant toutefois inchangés, respectivement à "conserver" (pour QfG) et à "acheter" (pour GIMV) KBC (-0,1 % à 71,36 euros) a enregistré de nombreuses révisions haussières de ses objectifs à la suite de la publication des résultats pour le premier semestre, soit vers 83 euros chez Jefferies ("acheter"), vers 73 euros chez RBC ("performance en ligne"), vers 70 euros chez le Crédit Suisse ("neutre") et vers 57 euros chez UBS ("vendre"). Chez ce dernier courtier, l’analyste maintient son approche prudente sur le banquier belge en raison de la prime importante par rapport au reste du secteur européen. G.Se.