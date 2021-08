Ixelles Les infractions repartent à la hausse sur la chaussée d’Ixelles

Instauré il y a trois ans, le piétonnier de la chaussée d’Ixelles est une zone à accès limité : entre 7 h et 19 h, seuls les transports en commun et les véhicules autorisés peuvent l’emprunter. En 2019, 87 000 automobilistes ont été flashés. En 2020, les périodes de confinement ont fait retomber ce chiffre à 45 000. Mais en 2021, les infractions repartent à la hausse, estime Bertrand de Buisseret, le fonctionnaire sanctionnateur ixellois interrogé par La Capitale. Pour les six premiers mois de l’année, 3 565 contestations ont été envoyées par des automobilistes flashés. "Je ne dispose pas encore du chiffre exact d’infractions mais on peut considérer, sur base des périodes précédentes, qu’il y a eu au moins dix fois plus d’infractions, soit déjà plus de 30 000 depuis le début de l’année. C’est vraiment étonnant, les chiffres repartent à la hausse." S.E.M.