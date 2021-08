Cinéma Des films avec Johnny Depp et Nicolas Cage au festival de Deauville

La 47e édition du festival du cinéma américain de Deauville présentera en septembre 70 films dont Pig avec Nicolas Cage en compétition et City of Lies avec Johnny Depp, hors compétition. "La présence des équipes des films est toujours à l’étude" en raison de la situation sanitaire, a précisé à l’AFP le service de presse du festival. Côté compétition, on trouve également Red Rocket de Sean Baker, Down With the King de Diego Ongaro, Blue Bayou de Justin Chon ou encore John and the Hole de Pascual Sisto. Le festival se tiendra du 3 au 12 septembre. (AFP)