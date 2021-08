Musique Aucun incident au concert test avec 5 000 personnes à l’Arena5 de Bruxelles

Un événement test sans distance sociale ni masque autorisé grâce à la vérification du "Covid Safe Ticket" s’est déroulé dimanche à l’Arena5 de Bruxelles, la structure estivale montée à l’initiative de Brussels Expo, Greenhouse Talent et l’équipe des Ardentes. Il a accueilli 5 000 personnes pour assister au concert des DJ de Tale Of Us et s’est déroulé sans incident, indiquent les organisateurs lundi.

Un autre événement similaire aura lieu le samedi 21 août à l’Arena5 de Bruxelles. De midi à minuit, le Kompass Klub proposera un line-up avec Charlotte de Witte comme tête d’affiche pour 7 500 personnes, sans distance sociale ni masque buccal mais sur présentation d’un passe sanitaire. (Belga)