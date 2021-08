Golf Pieters termine 54e du Barracuda

Thomas Pieters a terminé 54e du Barracuda Championship, une épreuve du PGA Tour dotée de 3,5 millions de dollars dimanche à Truckee en Californie, États-Unis. L’Anversois, 29 ans, a rendu une 4e et dernière carte de 73 coups, lui rapportant 3 points. Pieters avait réussi un eagle (5 points) et quatre birdies (8 points), mais a du concéder deux double-bogeys (-4) et trois bogeys (-6). Avec un total de 20 points, il se classe aux portes du top 50, à 30 points du Sud-Africain Erik Van Rooyen, 31 ans, qui l’emporte devant l’Américain Andrew Putnam, lauréat de l’épreuve en 2018. (Belga)