Belgique

Coronavirus | Après presque six mois d’activité, le plus grand centre de vaccination du pays, installé sur le plateau du Heysel, a fermé ses portes ce lundi. Cinq autres centres bruxellois l’imiteront d’ici la fin du mois. En Wallonie, il ne restera que 16 centres d’ici la fin du mois. p.11

Sécurité routière | Le nombre de décès sur les routes de Wallonie a diminué au cours du premier semestre de l’année 2021, mais augmenté en Flandre, selon le dernier baromètre sur la sécurité routière de l’institut Vias. À l’échelle du pays, on constate une légère baisse. p.12

Santé mentale | La santé mentale du Belge moyen est à son plus haut niveau depuis l’été 2020, lors de la levée du premier confinement, selon une grande étude menée par l’Université d’Anvers. p.12

Faune | Une vidéo apporte une nouvelle preuve de la présence du lynx dans la vallée de la Semois, en Ardenne, a annoncé l’association de protection de la nature Landschap. p.12

International

Biélorussie | Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a fêté l’anniversaire de sa réélection contestée en se livrant à une "grande conversation" de plus six heures avec des journalistes et des experts. pp.14-15

Afghanistan | Les talibans s’emparent du nord de l’Afghanistan, un bastion qui leur avait résisté dans les années 90. Seule Mazar-i-Sharif résiste. À Kaboul, l’inquiétude grandit. pp.16-17

France | Un prêtre a été tué lundi en Vendée dans une communauté religieuse par un homme qui y était hébergé, le présumé incendiaire de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. Ce ressortissant rwandais, qui s’est lui-même rendu à la gendarmerie pour se dénoncer, venait de passer un mois dans une institution psychiatrique. Un drame qui divise la classe politique française. p.19

Mali | Une cinquantaine de civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali lors d’attaques imputées à des djihadistes contre trois localités voisines et proches de la frontière avec le Niger. p.19

Planète

Climat | Il est "sans équivoque" que le réchauffement climatique est la conséquence de l’activité humaine, affirme le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) dans un nouveau rapport publié lundi. Cette publication a suscité une avalanche de réactions, entre espoirs de ralentir le désastre par des actions immédiates et appels à la mobilisation citoyenne pour maintenir la pression. pp.2-7

Économie

Pétrole | Les prix du pétrole reculaient fortement lundi, pénalisés par la hausse des contaminations au Covid-19 chez les deux premiers consommateurs de brut, signal d’alarme pour la demande. p.21

Banques | La nouvelle carte de débit Visa de BNP Paribas Fortis ne fonctionne pas dans certains commerces. En cause : des appareils de paiement qui utilisent encore la structure de paiement de Maestro. p.23

Transports | Eurostar prévoit d’opérer davantage de trains depuis Londres vers Bruxelles et Paris à partir de la mi-août. p.23

Sports

Football | L’attaquant des Diables rouges Romelu Lukaku a passé sa visite médicale ce lundi à Milan en vue de rejoindre le club londonien de Chelsea. Il ne lui reste qu’à signer ce mardi son contrat de cinq ans, puisque l’Inter et Chelsea ont déjà bouclé un accord sur un montant d’environ 115 millions d’euros. Pareillement, Lionel Messi n’a toujours pas confirmé son passage à Paris. p.31

Culture

Musique | Aucun incident au concert test avec 5 000 personnes à l’Arena5 de Bruxelles, dimanche. Un autre test aura lieu le 21 août à Anvers. p.37