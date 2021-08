Télécoms China Telecom vise la Bourse de Shanghai

China Telecom devrait constituer la plus grosse introduction boursière de l’année. L’entreprise de télécoms détenue à majorité par le pouvoir chinois, déjà cotée à Hong Kong, veut lever 54 milliards de yuans (plus de 7 milliards d’euros) en Bourse de Shanghai. Cette levée de fonds intervient après l’exclusion de China Telecom de la Bourse de New York, à la suite de différends entre la Chine et les États-Unis. China Mobile et China Unicom, également contrôlées par le gouvernement chinois, ont connu le même sort. (Belga)