La santé mentale des Belges au plus haut depuis l'été 2020

La santé mentale du Belge moyen est à son plus haut niveau depuis l’été 2020, lors de la levée du premier confinement, selon la grande étude corona, menée par l’Université d’Anvers. Cette amélioration concerne tous les groupes d’âge. "La plus forte augmentation a été constatée chez les étudiants, mais ce sont aussi eux qui ont le plus souffert", déclare Philippe Beutels de l’Université d’Anvers. (Belga)