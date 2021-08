Aéroport de Charleroi Trois nouveaux vols vers l’Italie

Cet hiver, la compagnie aérienne Ryanair lancera trois nouvelles routes depuis/vers Brussels South Charleroi Airport. Trieste, Gênes et Trapani s’ajoutent aux 18 lignes directes proposées depuis Bruxelles-Charleroi à destination de l’Italie. Ces trois nouvelles destinations seront desservies à raison de 2 vols hebdomadaires à partir d’octobre et novembre, a signalé l’aéroport de Charleroi dans un communiqué. Trieste se situe au nord-est de l’Italie, à la frontière slovène ; Gênes, un des plus grands ports méditerranéens, est au nord-est du pays ; Trapani, enfin, se trouve à l’extrême ouest de la Sicile. JKV