Châtelet Un demandeur d’emploi recruté dans un café pour vendre de l’héroïne

Entre mars et juin 2021, Mouad, jeune homme originaire du Maroc mais vivant en Italie, a vendu de la drogue en suivant les conseils avisés de son recruteur. Il a été contraint de fermer son épicerie en Italie à cause de la crise sanitaire. Pour ramener de l’argent à sa femme et à ses jumeaux restés là-bas, il est venu chercher du travail en Belgique : dans un café de Charleroi, un certain Youssef l’a recruté pour vendre de l’héroïne à Châtelineau. Il devait prendre le train depuis Ciney pour vendre à des endroits prédéfinis aux tarifs prédéfinis. Il risque 30 mois de prison. L.C.