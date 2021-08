Fosses-la-Ville Tirs de mine à la carrière Carmeuse d’Aisemont

Durant les semaines du 16 et du 23 août, la société Carmeuse devra procéder à 3 tirs de mine. La circulation sur la route industrielle, sur la rue de Boudjesse et sur le passage entre la rue de Boudjesse et la rue de Claminforge sera interrompue pour chaque tir pendant une durée d’environ une demi-heure. Des sismographes seront placés aux endroits habituels pour mesurer les vibrations générées par ces tirs. Un toutes-boîtes sera déposé chez les habitants du quartier de Claminforge afin de les informer précisément. G.P.