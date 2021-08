Mali Une cinquantaine de civils tués par des djihadistes présumés

Une cinquantaine de civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali lors d’attaques imputées à des djihadistes contre trois localités voisines et proches de la frontière avec le Niger. Des maisons ont été saccagées et incendiées et du bétail emporté. "Les terroristes sont entrés dans les villages et ont massacré tout le monde", a déclaré un responsable sécuritaire. Le Mali, pays sahélien pauvre, est pris dans la tourmente depuis 2012. Les insurrections indépendantistes et maintenant djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique, ainsi que les violences intercommunautaires et les exactions, y compris de la part des forces de sécurité, ont fait des milliers de morts. (AFP)