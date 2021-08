Russie Sergueï Kovaliov, grande figure de la dissidence en URSS et critique de Poutine, est décédé

Sergueï Kovaliov, décédé lundi à 91 ans, a consacré sa vie à la défense des droits humains et a été l’une des grandes figures de la dissidence à l’époque soviétique. En 1968, alors qu’il dirige un laboratoire de biologie à l’Université de Moscou, il s’engage dans la dissidence en devenant membre du Groupe d’initiative pour la défense des droits de l’homme. Devenu un proche d’Andreï Sakharov, il participe à la rédaction de laChronique des évènements en cours, bulletin clandestin qui rend compte des violations des droits humains en URSS, et sera l’une des sources principales des journalistes et diplomates occidentaux. Arrêté en 1974 et accusé de "propagande antisoviétique", Sergueï Kovaliov est condamné à sept ans de camp suivis de trois ans d’assignation à résidence dans la Kolyma, région du nord-est du pays.

Autorisé à revenir à Moscou en 1987, grâce à la perestroïka lancée par Mikhaïl Gorbatchev, il a été l’un des fondateurs de l’ONG Memorial, qui s’occupe de l’histoire des répressions de l’époque soviétique. Sergueï Kovaliov a contribué à la rédaction de la nouvelle Constitution russe et a été deux fois élu député.

Très critique du système de Vladimir Poutine, Sergueï Kovaliov a dénoncé ces dernières années des lois promulguées par le président russe qu’il jugeait liberticides. (AFP)