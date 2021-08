Sofina dérape. Bien que prudent lundi, l’indice Bel 20 devait enregistrer une sixième hausse consécutive en terminant à 4 316,41 points, soit 0,32 % plus haut que vendredi. L’indice était freiné par la chute de 4,61 % de Sofina (385,00) due à un conseil de vente. Galapagos (50,72) pesait également mais ne perdait plus que 1,42 %, Argen-X (270,10) remontant par contre de 2,70 % en compagnie de Solvay (115,25) et UCB (95,32), positives de 0,17 et 1,47 %. AB InBev (51,81) cédait 1,30 %, Ageas (46,42) gagnant 0,83 %. Umicore (57,36) avait porté son avance à 1,96 %. Proximus (17,58) et Telenet (31,74) gagnaient 1,12 et 1,02 %, Orange Belgium (19,92) progressant par ailleurs de 0,81 % tandis que bpost (8,70) abandonnait 2,85 %. Nyxoah (27,65) et Sequana Medical (7,34) étaient positives de 4,1 et 3,1 %. (Belga)