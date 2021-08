Constat scientifique alarmant, défi collectif énorme

C’est un avertissement sans appel. Alarmant aussi, tant l’humanité est dos au mur. Les dernières connaissances scientifiques sur les changements observés dans le système climatique ont été rendues publiques par les scientifiques du Giec. Pour le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, il est incontestable que la planète subit et va continuer à subir, si rien n’est fait, une augmentation "sans précédent" des événements météo extrêmes comme les canicules ou les pluies diluviennes.

Doit-on s’habituer aux sécheresses, aux vagues de chaleurs intenses, aux incendies ravageurs et aux inondations torrentielles observées ces dernières semaines un peu partout dans le monde, dont en Belgique ? Les conclusions du Giec ne laissent guère de place aux doutes. Les dérèglements climatiques sont déjà observables.

De plus, l’évolution des connaissances scientifiques ne permet plus de nier le lien de causalité directe entre les activités humaines et les phénomènes climatiques extrêmes. Le ministre britannique Alok Sharma, futur président du sommet climat des Nations unies (la Cop 26) qui se tiendra à Glasgow en novembre, évoque ainsi "l’avertissement le plus sévère jamais lancé" à l’humanité.

Enfin, et c’est sans doute le constat que chacun peut faire en 2021, alors que la température moyenne de la planète a "seulement" progressé de 1,1 °C par rapport à l’époque préindustrielle, on ne parle plus ici de changements et de conséquences qui feront sentir leurs effets dans plusieurs décennies, mais de bouleversements déjà clairement palpables. La Wallonie, qui compte désormais ce qu’il faut bien appeler des réfugiés climatiques, vient d’en faire la douloureuse expérience. Or, si ces cinq dernières années ont été les plus chaudes observées depuis 1850, chaque dixième de degré supplémentaire s’accompagnera d’événements extrêmes plus fréquents et plus intenses.

Plus que jamais, l’accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement à long terme à 1,5 °C doit être mis en œuvre sans délai afin de réduire l’élévation du niveau des mers, la fonte des calottes polaires, l’acidification des océans et la dégradation des conditions de vie pour les espèces vivantes, y compris l’espèce humaine.

Cet enjeu est celui des États, de tous les États du monde, mais aussi des citoyens, des entreprises et des partis politiques. Et, faut-il le souligner, de tous les partis politiques. Chacun, à son niveau, peut et doit adapter ses comportements, réduire ses nuisances et participer à l’effort collectif. Le défi est inédit et titanesque. Se passer des énergies fossiles demandera des décisions contraignantes, mais aussi des incitations fortes et des révolutions technologiques. C’est une nouvelle ère qui s’annonce, qui s’impose même à nous.

Plus que jamais, il faut briser ce cercle infernal. Les différents niveaux de pouvoir doivent se coordonner - notamment en Belgique - pour adopter des mesures concrètes et efficaces pour faire émerger des comportements durables et réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre. Des mesures régionales disparates ne feront que retarder les échéances globales en alimentant polémiques et récalcitrants. L’heure est à l’ambition collective et aux actes. La Terre, notre maison, est en état d’urgence climatique.