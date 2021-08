Terres inconnues

Bien que les moyens techniques et les données disponibles aient enregistré d’énormes progrès permettant aux scientifiques d’affiner nettement leurs connaissances de l’évolution du climat au cours des dernières années, certaines zones demeurent floues. Ainsi le rapport évoque-t-il, avec un niveau de confiance élevé, le fait que "des effets à faible probabilité et fort impact" puissent se produire et qu’ils augmentent avec les niveaux de réchauffement. "Des réactions brusques et des points de basculement du système climatique, tels qu’une forte augmentation de la fonte de la calotte glaciaire de l’Antarctique et le dépérissement des forêts, ne peuvent être exclus", soulignent-ils.

Si le réchauffement s’aggrave, certains événements extrêmes peu probables dans le climat passé et présent deviendront plus fréquents, juge encore le Giec. Avec une probabilité accrue que leur intensité, leur durée et les territoires touchés progressent également pour atteindre des niveaux jamais observés. Il est très probable, notent encore les auteurs, que la circulation méridienne de retournement atlantique (Amoc) - un courant océanique qui joue un rôle de premier plan dans la régulation du climat mondial - s’affaiblisse. Les scientifiques ignorent cependant à quelle vitesse cette évolution va se dérouler et n’escomptent a priori pas d’effondrement brutal au cours de ce siècle. Si un tel effondrement venait à se produire, il provoquerait des changements majeurs dans les régimes climatiques des différentes régions de la planète et dans le cycle de l’eau, affaiblissant notamment les moussons en Afrique et en Asie et renforçant la sécheresse en Europe. G.T.