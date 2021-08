Le secteur du tourisme sous pression. Sur des niveaux mirobolants, les Bourses calaient un peu lundi face aux craintes liées au variant Delta et au spectre d’une réduction du soutien monétaire de la Banque centrale américaine. Les places boursières européennes se maintenaient pour la plupart proches de l’équilibre, à l’instar de Paris (-0,06 %), Francfort (-0,10 %) et Londres (+0,13 %). Les titres liés à l’or noir ont plié avec les cours du brut. Le géant TotalEnergies a perdu 0,32 % à 37,82 euros, TechnipFMC 2,23 % à 5,87 euros, Vallourec 3,08 % à 7,40 euros et CGG 1,61 % à 0,64 euro. La situation sanitaire mondiale reste en revanche encore problématique et les secteurs liés à la mobilité se sont tassés, à l’image d’Air France-KLM (-0,64 % à 4,06 euros), ADP (-1,63 % à 102,85 euros), Airbus (- 1,83 % à 114,76 euros). L’hôtelier Accor a perdu 0,82 %. (AFP)