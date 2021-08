La Journée

La Région wallonne ferme la plupart de ses centres de vaccination, et n’en maintient que 16…

La Wallonie fermera fin août la majeure partie de ses centres de vaccination contre le coronavirus. Elle n’en maintiendra que seize ouverts jusqu’en septembre, voire octobre. La Région wallonne a désormais complètement vacciné 75 % de ses citoyens âgés de 18 ans et plus. Plus de la moitié des 12 à 17 ans ont également reçu leur première dose de vaccin. Le 28 août sera le jour de clôture de la majeure partie des centres. Dans les seize centres qui seront prolongés, les vaccins à disposition seront ceux des firmes Pfizer (en deux doses) et Johnson&Johnson (monodose accessible aux 41 ans et plus). Il suffira de se rendre sur le site jemevaccine.be ou téléphoner au call center (0800.45.019) pour prendre rendez-vous. Il sera même possible de se présenter sans rendez-vous au centre.

… tandis que Bruxelles ferme le centre de vaccination du Heysel, le plus grand du pays

Le centre de vaccination du Heysel a fermé ses portes ce lundi soir, après presque six mois d’activité. Plus de 255 000 doses de vaccin y ont été distribuées et plus de 134 000 personnes y ont été vaccinées. Cinq autres centres de vaccination bruxellois fermeront aussi d’ici fin août. Le centre de l’hôpital militaire fermera le 15 août pour le grand public, mais restera ouvert les mardis et jeudis pour les Belges venant de l’étranger ainsi que pour d’autres groupes spécifiques. Le centre de vaccination situé à Uccle fermera le 27 août, celui d’Anderlecht le 28 août et ceux de Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek le 31 août. Les centres ferment notamment parce que leurs activités doivent reprendre. C’est entre autres le cas pour celui du Heysel, mais aussi pour d’autres installés dans des écoles et centres sportifs.

Vaste consultation publique sur la délicate thématique de la structure de l’État

Tous les citoyens âgés de plus de 16 ans pourront participer à une vaste consultation publique du gouvernement fédéral pour exprimer leur avis sur la délicate thématique de la structure de l’État. Selon De Standaard, les questions qui seront soumises à consultation sont parfois sensibles dans le contexte communautaire belge. Une circonscription fédérale est-elle souhaitable ? Les règles fédérales doivent-elles l’emporter sur celles des entités fédérées ? Dans quelle mesure les Régions doivent-elles se montrer solidaires entre elles ? Chaque citoyen de plus de 16 ans disposera alors de six semaines pour se prononcer sur les six thématiques abordées.

Un examen d’entrée pour les candidats vétérinaires en Flandre à partir de 2023-2024

Le ministre flamand de l’Enseignement et du Bien-être animal, Ben Weyts (N-VA), a annoncé lundi l’introduction d’un examen d’entrée pour les étudiants en sciences vétérinaires à partir de l’année académique 2023-2024 afin de "garantir la qualité de la formation". Le nombre d’étudiants n’a cessé d’augmenter au cours des années. À Gand, par exemple, il y a vingt ans, il y avait un peu moins de 1 200 étudiants dans ce cursus, contre plus de 1 800 aujourd’hui - soit une augmentation de 50 %. La Flandre est aussi confrontée à un afflux important d’étudiants étrangers. Elle est en effet la seule région européenne qui n’organise pas d’examen d’entrée pour les candidats vétérinaires à ce jour, a souligné le ministre nationaliste. Selon lui, environ quatre étudiants en médecine vétérinaire sur dix viennent ainsi des Pays-Bas. Pour rappel, un concours a été instauré en Fédération Wallonie-Bruxelles après la première année académique des études de médecine vétérinaires qui limite le nombre d’étudiants à 250.