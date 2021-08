Le Barça, le Lehman Brothers du foot

La dette abyssale qui oblige le Barça à se séparer de Leo Messi met en avant la grave crise financière qui s’annonce dans les coulisses des stades. Voilà des années que le football professionnel de haut niveau, aveugle et sourd, vit au-dessus de ses moyens, distribuant aux stars du ballon rond des salaires défiant la raison.

Tôt ou tard, la bulle devait éclater. C’est fait. Qu’une entité aussi puissante que le FC Barcelone avoue ne plus pouvoir honorer la feuille de paie de son icône sans hypothéquer son avenir est un vrai tremblement de terre. Ce n’est pas la faillite de Lehman Brothers en 2008, mais c’est le même signal fort ! Et il ne faut pas savoir lire dans un ballon de cristal pour deviner que d’autres grands clubs européens vont également tomber de leur piédestal dans un implacable jeu de dominos. La pandémie, qui a généré un huis clos généralisé et d’énormes pertes de revenus, a servi d’accélérateur à une évidence : l’économie du foot ne correspond plus à la réalité. Pour l’heure, seuls les clubs anglais, qui surfent sur les droits pharaoniques de la Premier League , et les clubs-États, comme le PSG ou Manchester City, qui peuvent puiser sans limite dans les caisses d’un pays, roulent encore en carrosse. Les autres en sont réduits au troc ou à se séparer de leurs étoiles. Et si le fameux projet de Superligue européenne, récemment lancé par les clubs les plus riches et aujourd’hui mis entre parenthèses, était juste un appel au secours…