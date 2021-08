Le monde de la nuit sur la table du Codeco

La Belgique n’est pas favorable à une extension de son pass sanitaire. La situation pourrait-elle évoluer en cas de reprise massive de l’épidémie à l’automne ? Au sein de la majorité gouvernementale, on ne le pense pas. " Pourquoi aurions-nous une nouvelle vague à l’automne ? La seule raison qui pourrait expliquer cela serait qu’un variant passe à travers le vaccin. Si cela advient, il nous faudra un nouveau vaccin adapté à ce variant. Élargir le champ d’application du pass sanitaire lié au vaccin actuel ne résoudra pas la situation ", pointe une source bien informée.

La tendance se veut, selon nos informations, plutôt à la poursuite des assouplissements qu’à un tour de vis. Un Comité de concertation doit avoir lieu lors de la seconde quinzaine du mois d’août. Il ne devrait pas comporter de bouleversements majeurs. Le gouvernement se penchera sur cette question : comment continuer à assouplir en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire ?

Abaisser la jauge pour les boîtes de nuit

L’Horeca pourrait obtenir davantage de latitude, notamment pour le nombre de places à table. La question des grands événements et du monde de la nuit sera également sur la table. Pour rappel, un "pass Covid" belge sera imposé à partir du 13 août pour les événements extérieurs de grande ampleur (festivals et autres grandes manifestations sportives) à partir de 1 500 personnes. Et le 1er septembre pour les rassemblements en intérieur.

A priori, les événements en discothèque qui accueillent plus de 1 500 personnes seront autorisés dès septembre. Le Comité de concertation pourrait abaisser cette jauge afin de donner davantage de latitude au monde de la nuit et lui permettre de fonctionner en partie. Mais des discussions doivent encore avoir lieu.

AdM