Lukaku, la pièce manquante de Tuchel

Sans citer le nom de son nouveau buteur, Thomas Tuchel a déjà décrit le profil de Romelu Lukaku la semaine dernière, lorsque les discussions n’avaient pas encore abouti. "Un joueur qui joue dos au but pour ajouter un style de jeu direct. C’est le genre de profil que nous n’avons pas dans l’équipe et qui peut être utile."

Son souhait est exaucé. Du moins, il le sera très bientôt puisque le Diable rouge a passé sa visite médicale ce lundi à Milan en vue de rejoindre Londres. Il ne lui restera plus qu’à apposer sa signature ce mardi au bas de son contrat de cinq années puisque l’Inter et Chelsea ont déjà bouclé un accord sur un montant d’environ 115 millions d’euros.

Le buteur manquant

Joueur le plus cher de l’histoire des Blues et plus gros salaire du vestiaire (15 millions d’euros par an), Lukaku revient par la grande porte dans le club qui l’avait poussé vers la sortie en 2013. Et sans surprise, il recevra un rôle majeur, à la hauteur de son talent et des sommes astronomiques dépensées.

"Chelsea a connu une saison extraordinaire l’année dernière, mais l’accent a toujours été mis sur le fait qu’il leur manquait un buteur" , analyse la légende de Chelsea Gianfranco Zola pour Tuttomercatoweb. "Ils ont souvent créé des occasions mais ont été assez pénalisés par l’efficacité dans certains matchs. Lukaku vient combler cette lacune."

Fort d’une grande expérience, le Belge de 28 ans sera aussi un relais de l’entraîneur sur la pelouse. On le sait, Big Rom aime prendre la parole pour motiver ses coéquipiers ou distiller ses conseils. Capable de jouer seul en pointe - comme en équipe nationale - ou à côté d’un autre attaquant - comme avec Lautaro Martinez à Milan -, Lukaku offrira beaucoup de solutions à Thomas Tuchel. L’Allemand pourra quoi qu’il arrive avancer avec un schéma tactique qu’il maîtrise.

Lukaku connaît bien ces différents schémas et il sera à coup sûr le premier nom placé sur la feuille de match. Mais il y a fort à parier que Tuchel veuille surtout l’associer à Timo Werner. Car l’attaquant allemand, acheté 53 millions d’euros l’été dernier mais qui n’a inscrit que six buts en Premier League, se sent plus à l’aise avec un autre joueur à ses côtés. C’était le cas lors de ses années à Leipzig.

Simon Hamoir