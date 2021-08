Nouvel échec pour le projet de McDonald’s

On savait depuis le mois de mai dernier que McDonald’s avait introduit un recours pour son projet de restaurant imaginé autour du rond-point Paul Hanin à Rixensart. Refusé à deux reprises, par la commune tout d’abord puis par la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne dans un second temps, le projet était donc toujours en suspens. Et si la décision du comité de recours se sera fait un peu attendre, elle est désormais connue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ravit à la fois la commune, mais aussi une partie des riverains opposés à ce projet.

"On avait confiance en nos arguments dans ce dossier et le comité de recours ainsi que le ministre - qui a décidé de suivre l’avis du comité - nous ont donné raison, précise Christophe Hanin, l’échevin de l’Urbanisme. On a défendu notre point de vue et on a été entendus. On est donc très satisfaits, même si on rappelle qu’on n’était pas opposé à ce projet pour le cliché de la malbouffe, mais bien parce qu’il ne cadre pas avec l’aspect villageois que l’on désire pour les lieux."

En outre, la commune de Rixensart avait rappelé que les restaurants McDonald’s de taille similaire sont systématiquement implantés le long de grandes nationales et non pas en centre-ville, comme imaginé ici avec les grosses nuisances en termes de mobilité que cela aurait engendrées.

"Leur étude en termes de mobilité était également assez lacunaire, avec certaines composantes qui étaient prises en compte alors que d’autres pas du tout. Alors oui, notre service Mobilité avait bien donné son accord en amont, mais cet accord portait sur le cheminement du drive-in avec ses entrées et sorties situées sur le parking du Mestdagh. Là-dessus, on était d’accord, poursuit Christophe Hanin. Mais McDonald’s (et LNG Associates, qui gère le projet pour McDo, NdlR) a eu tendance à confondre cheminement et mobilité, ce qui n’est pas du tout la même chose."

Le troisième échec d’affilée

Un nouvel échec pour McDonald’s, le troisième d’affilée dans ce dossier rixensartois, qui ne signifie pas pour autant que la chaîne de fast-food va rendre les armes. Du moins pas dans l’immédiat.

"On a bien pris connaissance de l’échec du recours, confirme Isabelle Verdeyen, porte-parole de McDonald’s. Pour le moment, on va se contenter d’analyser la décision en détail pour éventuellement réagir. Mais comme cette décision est toute récente, il est encore trop tôt pour en dire plus."

Si la décision du ministre ravit évidemment la commune de Rixensart, une réalité perdure : le chancre actuel va rester en l’état pour quelque temps encore. "C’est la réalité actuelle et c’est celle qui perdure depuis de trop longues années, reconnaît Christophe Hanin. Et en tant qu’échevin de l’Urbanisme, j’aimerais beaucoup qu’un projet se développe à cet endroit de manière assez urgente. Mais un projet plus adapté à la réalité rixensartoise. Que ce soit avec McDonald’s ou sans eux." Gérald Vanbellingen