Pas d’erreur de casting à la fédé

La fédération belge a toujours réussi ses castings depuis l’arrivée d’Adam Commens en 2007. L’Australien a accéléré la professionnalisation de l’équipe. Colin Batch a apporté son calme et son jeu rapide vers l’avant. Marc Lammers a été reconnu pour son lifestyle même si la fin a été plus compliquée, comme celle de Jeroen Delmee. Après les deux Australiens Commens et Batch, les deux Néerlandais Lammers et Delmee ont apporté leur touche technique. Mais la plus grande réussite fut l’œuvre de Shane McLeod, qui a profité du travail de ses quatre prédécesseurs en y ajoutant l’élément central : le cœur.

Michel Van den Heuvel fut le témoin direct de la méthode du Néo-Zélandais. Il ne l’imitera pas. Mich a une personnalité diamétralement opposée. Il gueule. Il s’excite sur le terrain. Il veut que tous les contrôles soient réussis dès l’entraînement. Vu de l’extérieur, c’est un vrai dur, mais il cherche surtout à protéger ses joueurs. Notamment des médias. Pour une fois, la fédé a eu le temps de chercher le T1 idéal. Elle n’est pas allée bien loin. Il était sous ses yeux.