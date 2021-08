Quelles perspectives pour Paris ?

Les Jeux olympiques de Tokyo sont à peine finis que se profilent déjà ceux de Paris. Nous avons voulu savoir qui des sportifs présents au Japon pourrait s’illustrer dans la Ville Lumière entre le 26 juillet et le 11 août 2024. Nous avons également établi une liste non exhaustive des espoirs de demain, attendus en France dans trois ans. Petit tour d’horizon.

Athlétisme

"Je veux faire encore mieux à Paris."

Dans la foulée de sa médaille de bronze de dimanche, Bashir Abdi a déjà annoncé de très hautes ambitions pour le marathon des Jeux 2024. Nafissatou Thiam ne pourra, elle, pas faire mieux à l’heptathlon, puisqu’elle est au sommet. La double championne olympique ne veut pas encore parler de Paris. "J’ai besoin de vacances", assure-t-elle. Reste que, si la motivation est toujours là et que le corps suit, on ne voit pas ce qui peut l’empêcher de briguer un troisième titre d’affilée. Noor Vidts, quatrième la semaine dernière, poursuit sa progression et devrait être plus forte en 2024. C’est très prometteur.

Éliminée d’un rien aux portes de la finale sur 400 m haies, Paulien Couckuyt ne cache pas sa détermination à se hisser dans le top 8 la prochaine fois. Aller en finale, ce sera aussi l’objectif que nourriront Elise Vanderelst (1 500 m) et Eliott Crestan (800 m), demi-finalistes au Japon. Thomas Carmoy (hauteur) a, lui, manqué les Jeux d’un rien. Les Tornados risquent, eux, de devoir faire sans Kévin et Jonathan Borlée. Les jumeaux n’ont pas encore pris de décision quant à leur avenir. Mais en 2024 ils auront 36 ans. On peut espérer que Jonathan Sacoor, présent en demi-finale du 400 m, parviendra à franchir le palier qui le sépare d’une finale olympique. Enfin, on est curieux de voir quel niveau aura Jente Hauttekeete à ce moment-là. Le Flandrien de 19 ans est champion d’Europe junior du décathlon.

Basket-ball

"La relève est là", a promis Ann Wauters (40 ans). Son départ devra être pallié, tout comme celui de Marjorie Carpréaux (33 ans), qui aura presque 37 ans à Paris. Les Cats risquent également de perdre Kim Mestdagh avant 2024. La meilleure shooteuse à distance aura 34 ans.

Le coach Philip Mestdagh voudra garder une base organisée autour de ses joueuses clés. Le défi est de trouver une pivot (les jumelles Massey ?) dans un groupe qui manque de taille. L’intégration de plusieurs jeunes joueuses est au programme des prochains tournois afin qu’elles puissent s’installer à long terme dans le groupe. Des noms reviennent régulièrement comme ceux de Vervaet, Joris ou Franquin.

Le basket 3x3, belle surprise des Jeux olympiques, va vivre des mois cruciaux. Le patron Nick Celis a déjà 32 ans. Tiendra-t-il le coup ou devra-t-il céder son équipe à Thibaut Vervoort ? Il a 23 ans et pourrait être la clé de la suite du projet…

Canoë-kayak

En quête d’une place en finale A depuis 2004 et les Jeux d’Athènes, nos kayakistes ont rempli leur mission à Tokyo grâce à Hermien Peters (K1 - 500 m). De retour aux affaires grâce à un gros travail de fond opéré depuis de nombreuses années, la discipline peut espérer faire mieux encore à Paris, où elle compte notamment sur Artuur Peters, le frère d’Hermien, pour peut-être aller décrocher un podium en monoplace.

Reste que Carlos Prendes, le coach fédéral depuis près de vingt ans, le sait mieux que quiconque : la Belgique doit amener encore plus de kayakistes au plus haut niveau si elle veut être compétitive aux Jeux.

Cyclisme

Le parcours proposé sera moins difficile qu’à Gotemba. Après un départ dans le cœur de la capitale française, le peloton sera invité à parcourir la vallée de Chevreuse. Il y aura droit à de nombreuses côtes, avant un retour à Paris. Ce tracé devrait convenir aux puncheurs. Il pourrait offrir à Wout Van Aert une nouvelle chance de remporter la médaille d’or. Remco Evenepoel, lui, est resté sur sa faim au pied du mont Fuji. Il pourrait avoir envie de revenir, lui aussi, même si le parcours lui conviendra un peu moins. D’ici le prochain rendez-vous olympique, il faudra aussi suivre l’évolution de gars comme Mauri Vansevenant et Brent Van Moer, mais également du très prometteur Cian Uijtdebroeks, qui effectuera ses débuts chez les pros l’an prochain.

Cyclisme sur piste

Sur la piste, les Jeux de Tokyo ont marqué la fin d’une époque avec le départ à la retraite de Jolien D’Hoore, en bronze après l’omnium de Rio, et le retrait annoncé de Kenny De Ketele. Résultat des courses : les principaux espoirs de médaille belge à Paris reposeront sur les épaules d’une Lotte Kopecky revancharde et du prometteur Robbe Ghys.

Football

Les Diablotins devront passer par une qualification puis une bonne prestation à l’Euro U21 de juin 2023 pour obtenir leur billet pour les Jeux olympiques. Les qualifications ont tout juste débuté avec une victoire au Kazakhstan. Le chemin sera long mais pas impossible. Le groupe de Jacky Mathijssen est de qualité avec Vandevoordt dans les buts, Balikwisha devant et surtout des joueurs comme De Ketelaere et Ait El Hadj pour faire la différence. Pour atteindre ses objectifs, Mathijssen devra compter sur un groupe au complet, ce dont pourrait le priver Roberto Martinez.

Gymnastique

Nina Derwael n’en fait pas mystère : elle poursuivra sa carrière jusqu’aux Jeux olympiques de Paris, où elle tentera de conserver son titre aux barres asymétriques. Sixième du concours général, la médaillée d’or de Tokyo, qui a souffert des pieds et des chevilles ces derniers mois, osera-t-elle pour autant multiplier les agrès ? Huitième pays dans le concours par équipe, la Belgique pourrait emmener, outre Nina, Maellye Brassart, qui a choisi de continuer, la prometteuse Jutta Verkest (15 ans à peine) et une autre gymnaste à choisir dans le groupe de treize filles qui entamera prochainement la "route pour Paris".

Hockey

Sept Red Lions ont passé le cap des 30 ans. Seul Thomas Briels a annoncé sa retraite. Si tous les autres poursuivent, il n’y aura pas beaucoup de places pour de nouveaux visages. En 2024, Dohmen, Charlier et Vanasch seront les doyens, avec 36 ans, ce qui n’est pas rédhibitoire. Michel van den Heuvel élargira le groupe en septembre à quelques jeunes dont le plus prometteur est Max Van Oost, mais on retrouvera aussi William Ghislain, Tommy Willems, sans oublier la génération intermédiaire avec les non-repris à Tokyo comme Cosyns, Plennevaux, Poncelet et Stockbroekx. Les Red Lions miseront sur la continuité jusqu’à Paris 2024.

La nouveauté viendra plutôt des Red Panthers, qui ont fait d’immenses progrès depuis l’arrivée de Raoul Ehren comme T1.

Judo

Dans un pays où Matthias Casse, no 1 mondial et médaille de bronze à Tokyo, et Sami Chouchi devraient encore se livrer une bataille sans merci pour la qualification olympique, Charline Van Snick, Jorre Verstraeten et Toma Nikiforov, déjà présents sur les tapis du Nippon Budokan, devraient encore être de la partie à Paris.

Mieux, d’autres jeunes judokas pourraient également faire leurs débuts olympiques dans la capitale française, à commencer par Gabriella Willems, privée de Tokyo 2020 à cause d’une blessure, et peut-être même la prometteuse Amber Ryheul.

Natation

Avec deux représentants, la natation belge n’a pas touché le fond comme en 2004 aux Jeux d’Athènes, pour lesquels aucun nageur n’avait été retenu, mais son pouls est très faible. Et si Fanny Lecluyse a atteint à Tokyo la finale dont elle rêvait, ni elle ni Louis Croenen ne devraient encore se trouver dans les bassins dans trois ans. La relève est donc à chercher du côté de Valentine Dumont, une nageuse confirmée mais qui n’a malheureusement pas réussi les minima dès cette année, et de Roos Vanotterdijk, qui doit avant tout prendre de l’expérience dans les trois ans à venir.

Tennis

Trois ans, c’est long en tennis. Parmi les jeunes garçons, seul Zizou Bergs montre des signes d’éclosion imminente. Il est arrivé au stade des succès en Challengers, dernière étape avant d’entrer dans le top 100. Il pourrait rejoindre David Goffin, qui pourrait profiter des prochains Jeux comme dernier tournoi. Chez les filles, Sofia Costoulas sera encore un peu jeune en 2024 (19 ans). Elise Mertens, Greet Minnen et Alison Van Uytvanck seront le trio gagnant. Zanevska et Bonaventure seront à surveiller.

Triathlon

En progression constante depuis de nombreuses années, le triathlon noir-jaune-rouge a titillé le podium à deux reprises lors des Jeux de Tokyo. D’abord avec Marten Van Riel, 4e en individuel. Et ensuite avec les Belgian Hammers, classés 5es lors de l’épreuve par équipes. Mais, s’il y a fort à parier que les triathlètes belges devraient encore nous offrir de belles satisfactions en 2024 - Van Riel aura une revanche à prendre à Paris -, le relais mixte devra toutefois obligatoirement se renforcer d’ici les prochains JO. En espérant que Jolien Vermeylen ou même Hanne De Vet puissent se qualifier.

Voile

Emma Plasschaert prévoit d’être de la partie à Paris. Quatrième en Laser radial, elle compte utiliser sa première olympique pour arriver prête en 2024. Elle aura alors 30 ans et sera dans la force de l’âge. Les médaillées olympiques en Laser radial avaient toutes la trentaine.

La rédaction