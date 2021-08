Retour réussi des nuits de Buley

C’était week-end de fête ces samedi et dimanche à La Plante. Les nuits de Buley, forcément annulées l’année dernière, ont pu se dérouler normalement mais ce n’était pas gagné. "Au mois de juillet, la Ville de Namur ne nous avait pas donné l’autorisation de mettre sur pied nos festivités mais les organisateurs sont revenus à la charge début août et tout est rentré dans l’ordre", signale le conseiller provincial Georges Balon-Perin, l’une des chevilles ouvrières de l’événement. "Comme cela s’est décidé en dernière minute, la brocante a eu un peu moins de succès. Une bande de la chaussée de Dinant étant encore encombrée de gravats, nous n’avons pas pu nous installer rue Théodore Baron, qui fait pour l’instant office de déviation."

Une atmosphère festive

Le tournoi de pétanque a de nouveau fait le plein avec une quarantaine d’équipes inscrites, mais l’événement tant attendu était bien entendu le retour des joutes nautiques après une année blanche. "Il y a huit jouteurs, quatre de La Plante et autant de Jambes. Un tirage au sort permet de déterminer les confrontations et il n’y a pas de têtes de série (sourire). Dès les quarts de finale, nous avons donc eu droit à un duel entre Simon et son frère Guillaume, soit un remake de la finale de 2019. Simon a reconduit son titre et il avait déjà été sacré en 2017." Des équipes qui avaient pu retrouver leurs marques tous les jours de la semaine précédente, en s’entraînant à côté des Sea Scouts à Jambes. "Trois réfugiés afghans du centre de la Croix-Rouge sont venus voir par curiosité et nous leur avons proposé de rejoindre le groupe des pagayeurs."

Jadis, deux soirées dansantes étaient organisées dans le Parc, ce qui n’est plus possible depuis qu’il est classé. Cela n’a pas empêché de retrouver une atmosphère festive et de se changer les idées. "Samedi soir, il y avait un DJ qui a assuré une petite ambiance musicale. Les gens pouvaient se restaurer et boire un verre. On peut remercier Serge Godfroid, le Grand Maître de la Confrérie des Compagnies de Bulley. Frédéric Deborsu et Michel Lecomte ont respectivement assuré les commentaires des joutes et du tournoi de pétanque. Cela a fait du bien de se retrouver." Grégory Piérard