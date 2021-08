Le pétrole plombe l’ambiance. Wall Street évoluait en léger repli après l’ouverture lundi à la suite de records vendredi grâce à un bon rapport sur l’emploi américain. Le Dow Jones perdait 0,40 %, l’indice élargi S&P 500 lâchait 0,23 %. Le Nasdaq oscillait pour sa part autour de l’équilibre (-0,01 %). Neuf des onze secteurs du S&P 500 étaient en territoire négatif, à commencer par l’énergie alors que les cours du pétrole chutaient de plus de 3 %, également à cause des craintes sur la demande d’or noir. Tesla gagnait plus de 2 % à 715 dollars. Le titre du producteur de volailles Sanderson Farms grimpait de presque 7 % à 195 dollars. Le groupe a annoncé son acquisition par Cargill et le fonds d’investissement Continental Grain au prix de 203 dollars l’action. L’opération valorise le troisième producteur de poulets du pays à 4,5 milliards de dollars. (AFP)