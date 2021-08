À l’agenda

Prendre rendez-vous. Les 23 et 24 octobre. Le samedi de 9h à 17h, Évoquer la mort pour éclairer la vie, thématique traitée sous forme de conférences transdisciplinaires. Le dimanche, de 10h à 13h, Méditer sur la mort, pour inspirer nos vies, en méditations et musique. L’événement se tiendra à l’auditoire Mandela (Q), campus de la VUB, Ixelles.Les invités du week-end ? Une belle brochette d’orateurs aux talents divers. Christophe André, Cécile Bolly, Karen Northshield, Matthieu Ricard, Ilios Kotsou, co-créateur d’Emergences, Fabienne Bauwens, Christophe Fauré, Constance Yver-Elleaume, Alexandre Jollien, Charlotte Martial, Edel Maex, Laure Stehlin, Ozan Aksoyek, L’homme étoilé, et Jean-Paul Dessy.Comment on fait pour en être ? http://journeesemergences.org/. Possibilité d’assister en présentiel ou en ligne.