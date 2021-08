Arthur Harari : "Tout le monde est prisonnier de sa propre subjectivité"

Entretien Hubert Heyrendt À Cannes

Il y a quelques semaines, Arthur Harari faisait l’ouverture d’Un Certain Regard, en sélection officielle du 74e Festival de Cannes, avec son nouveau film Onoda. Quelques jours plus tard, nous rencontrions un jeune cinéaste français passionné par l’histoire de ce soldat japonais resté fidèle au poste dans la jungle philippine pendant trente années.

Comment un jeune cinéaste français en vient-il à s’intéresser à un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale ?

Peut-être pour arrêter d’être Français… Ce n’est pas qu’une blague. Je veux faire des films en essayant de ne plus savoir qui je suis, d’où je viens. Ce n’est pas possible évidemment, mais c’est un rêve. Quand on regarde un film, il est facile de suspendre sa conscience de qui l’on est. Mais quand vous faites un film, le rêve, c’est de parvenir à construire quelque chose qui ne soit pas votre vie, qui soit plus fort qu’elle et qui finisse par en faire partie. Quand j’ai découvert cette histoire, l’appel à me jeter loin de mon identité a été immédiat. Il ne s’agit pas seulement d’échapper à moi-même mais trouver, très loin, un autre moi.

Avez-vous fait beaucoup de recherches pour préparer le film ?

Pas tant que ça. Il y a un vieux livre que j’avais découvert, le seul écrit en français sur Onoda (Onoda, 30 ans seul en guerre, publié en 1974 par Bernard Cendron et Gérard Chenu, NdlR). Le livre était très riche pour connaître toute l’histoire. Quand j’ai rencontré Bernard Cendron, qui vit au Japon, il m’a beaucoup aidé pour avoir des infos sur le phénomène Onoda après son retour au Japon. Mais je n’ai pas lu de livres d’Histoire ou sur l’armée japonaise… Je voulais que le film ne parle pas seulement du Japon ou de questions militaires précises. L’histoire était beaucoup plus large que cela.

Le film aborde la question de l’honneur d’un homme, aussi mal placé soit-il…

Dans cette histoire, j’ai découvert que rien n’est comme cela paraît être. On peut dire qu’Onoda essaye d’être le plus honorable possible, en restant fidèle à la parole donnée, à la mission, qu’il est fier de ses valeurs… Mais en même temps, c’est une façon pour luin d’être maître de son royaume. Ce qui l’amène à faire beaucoup de mal. C’est aussi quelqu’un qui nie l’humanité des autres, de tous ceux qui s’opposent à ses idées, à sa croyance. Il a tué au moins 30 Philippins, peut-être plus - c’est très imprécis -, parce qu’il pensait être toujours en guerre. Pourtant, plein de gens lui ont dit que la guerre était finie. Des équipes de recherches japonaises sont venues sur l’île pour le lui dire, mais rien n’y a fait. Ce qui m’a intéressé dans cette histoire, c’est combien ce qui est admirable est effrayant, ce qui est touchant devient répugnant, ce qui est poétique devient sale.

Quand Onoda est rentré au Japon, il a été accueilli en héros. Représente-t-il une figure héroïque pour vous ?

Je ne sais pas ce qu’est un héros. Onoda a été accueilli en héros par les médias et une partie de la population, mais quand on creuse un peu, c’est moins clair. Les années 1970 étaient très violentes dans la société japonaise, comme partout ailleurs. Dans une partie de la société, dans la jeunesse, la gauche radicale et une partie de l’intelligentsia, il était très critiqué. Onoda était une figure problématique, car le Japon avait changé et voir revenir ce gars qui n’avait pas changé, qui était resté le même, n’était pas acceptable pour tout le monde… Et je comprends pourquoi. Mais ce n’est pas possible de ne pas le voir, d’une certaine façon, comme un héros. Mais un héros complexe, à qui quelqu’un a dit : ‘Tu peux faire ça, aller jusqu’au bout, tuer…’ Mais ce n’est pas pour autant que c’est bien.

À l’heure des bulles des réseaux sociaux, ne devient-on pas tous des Onoda, s’enfermant dans nos propres croyances ?

Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais le film parle évidemment de cela, des fake news, du complotisme… Une de mes obsessions, même avant les réseaux sociaux, c’est le fait que tout le monde est prisonnier de sa propre subjectivité. Il est par moments possible de suspendre cela et de communier avec les autres, essayer de faire un pas vers un autre point de vue - c’est le rôle de l’art. Mais à la fin, cette perspective subjective est inévitable. Pour moi, faire un film est une façon d’échapper à cela. Parce que j’essaye de voir le monde avec les yeux d’un autre. C’est ce que Onoda était incapable de faire. Il était de plus en plus isolé dans son propre monde.

Tourner dans la jungle représentait-il un vrai défi ?

Au début, c’était très effrayant, parce que je n’ai jamais vraiment voyagé. La première fois qu’on a été au Cambodge pour découvrir la jungle, on était effrayé. Le premier jour, on a fait un trek avec un Français dans une zone très sauvage. On marchait 40 minutes vers tel lieu, puis 40 minutes vers tel autre. On était terrifié car c’était trop long, trop dense, trop dur. Cette première rencontre avec la jungle a été la plus difficile, mais on a compris que ce n’est pas comme ça qu’on devait faire. On devait trouver des lieux moins éloignés des routes… On a finalement tourné dans un parc naturel. C’était plus simple, mais ça nous a aussi forcés à utiliser notre imagination et les outils du cinéma pour recréer quelque chose. On n’a pas tourné sur une île par exemple ; on a dû la créer.

Est-ce un fantasme pour un jeune réalisateur de se lancer dans son Apocalypse Now ?

Peut-être. Mais ce n’est pas comme ça que je l’ai envisagé. On n’a pas les mêmes moyens ! Ils ont tourné pendant 200 jours, prenaient des drogues; ils sont presque morts… Mes rêves, mes fantasmes étaient plutôt d’essayer de devenir Japonais et de faire un film japonais. Même si c’est impossible. J’avais aussi des références américaines, mais plutôt du côté de Délivrance, qui est un film plus important qu’Apocalypse Now pour moi.