Aux Brigittines, "notre cœur bat ailleurs"

Après une édition 2020 supprimée pour cause de Covid, le Festival des Brigittines retrouve, en plein mois d’août, son calendrier habituel et son public fidèle qui y cherche et y trouve un moment convivial de découvertes, de spectacles courts (jamais plus d’une heure), de danse et de performances, mais toujours avec une atmosphère, étrange ou poétique, parfois très drôle.

Des spectacles venus des quatre coins du monde qu’on découvre dans les deux chapelles jumelles, la baroque et la contemporaine. Souvent lors de soirées composées de deux propositions artistiques.

Cette année, il propose quatorze spectacles dont dix premières en Belgique. 80 % d’entre eux avaient été programmés pour le festival 2020 et ont pu être reportés à cet été.

Un programme concocté comme chaque année par Patrick Bonte, le directeur des Brigittines. Il a choisi pour cette édition le thème général de Notre cœur bat ailleurs, qui résonne avec les crises actuelles : "Des spectacles qui incitent, explique-t-il, à ne pas se laisser désabuser par la dureté du réel : crise sanitaire, crise climatique, etc., à ne pas céder au pessimisme et à réagir en mobilisant notre désir d’imaginaire, d’ailleurs, jusqu’à parfois la fantasmagorie. Toujours dans la nuance."

Dans son éditorial, il explique encore : "Notre cœur bat ailleurs, dans la recherche d ’ un univers de sens qui est celui de nos rêves, de nos imaginations, de nos créations, de nos appels souterrains à un au-delà de soi qui nous restitue l’étendue. Quels fantasmes plus porteurs pouvons-nous suivre sinon ceux que l ’ art met en forme et donne en partage ? Images, musique, fiction, quelles réponses plus diverses et plus ouvertes à notre désir d’émerveillement ?"

Les créations des artistes invités "traversent et dépassent la litté ralit é, donnent à voir l ’ envers des choses, détournent les normes et les équilibres rassurants. Leur premiè re identit é, leur fondamentale mission seraient d’être des déstabilisateurs-né s. "

Programme

Le festival ouvre avec la dernière création (en juin dernier) de Mossoux-Bonte, Les Arrière-Mondes que Marie Baudet évoquait dans La Libre : "Des angles inattendus brisent la ligne droite. Les corps se désaxent, dédoublent, démembrent. Leurs présences deviennent les spectres autant que les vestales d ’ un cauchemar arrimé au ré el. "

Dans le programme, on retrouve deux reprises de spectacles marquants qui ont fait l’histoire du Festival : Manual Focus, la création que Mette Ingvartsen présenta en 2007 au Festival à sa sortie de Parts. Et d’autre part, on reverra tout l’humour d’Ambra Senatore dans Passo. Les deux spectacles n’ont pas perdu leur pouvoir perturbateur quatorze et dix ans après leur première présentation aux Brigittines.

Parmi les autres spectacles proposés, pointons la première invitation à Flora Détraz avec Muyte Maker, où on peut suivre quatre performeuses qui dansent et chantent des complaintes pseudo-médiévales dans un spectacle annoncé comme jubilatoire, à la folie douce.

Dans une soirée composée avec le spectacle de Mette Ingvarstsen, on pourra découvrir Elvedon du Grec Christos Papadopoulos, marqué par le minimalisme des gestes, l’économie de moyens, "pareil au va-et-vient incessant des vagues".

La Canadienne Priscilla Guy, avec Catherine Lavoie-Marcus, présentera Singeries, mêlant humour et décalage des gestes à des références à Marguerite Duras et Chantal Akerman. Elles seront ensuite en résidence aux Brigittines.

L’Italien Carlo Massari dans Beast without Beauty mêle la beauté et le kitsch, comme "réponse à l’absurde cruauté des relations humaines". Alors que la Catalane Aina Alegre, avec R-A-U-X-A, proposera une danse très graphique.

G.Dt

Festival international des Brigittines, à Bruxelles, du 12 au 28 août, www.brigittines.be