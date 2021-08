Pologne Chute de la coalition au pouvoir

Le parti Entente a annoncé mardi sa sortie de la coalition conservatrice-nationaliste polonaise de trois partis dirigée par Droit et Justice (PiS). "Ma démission, c’est la fin de la Droite unie et l’éclatement de la coalition", a déclaré le leader d’Entente, Jaroslaw Gowin. Ce départ ne signifie pas forcément l’effondrement du gouvernement, qui nécessiterait un vote formel de défiance du Parlement. Le PiS devra désormais compter sur les députés d’autres partis, et notamment de l’extrême droite. (AFP)