Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Thimister Le jogging du Cidre

Ce vendredi 27 août à Thimister, le Cercle familial ASBL vous invite à son 29e Jogging du Cidre. Départ à 19 h 30 au hall omnisports de Thimister, rue du Cavalier Fonck, 15, à Thimister. Inscriptions dès 18 heures. Distance : 8,5 km d’un parcours utilisant le Ravel de la ligne 38 et les sentiers et chemins propres au plateau de Herve. Douches et petite restauration. Il vous sera demandé de respecter les prescriptions sanitaires qui seront en vigueur à cette date. Infos complémentaires : Joseph Laschet 0479.56.02.37 ou jlaschet@skynet.be.

J.-M. C.