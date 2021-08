Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Huy Une partie du marché déplacée

En raison de la présence de la foire avenue Delchambre, à Huy, le marché du mercredi est réorganisé comme suit les 11 et 18 août : les ambulants habituellement installés avenue Delchambre sont déplacés vers le début de l’avenue Delchambre (côté Circus), quai Dautrebande et avenue des Ardennes dans son tronçon compris entre la rue des Rôtisseurs et le pont Baudouin.

Pas de changement concernant les commerçants "alimentaires", bien présents avenue des Ardennes entre le rond-point Saint-Remi et Mounie. J.-M. C.