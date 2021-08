Huy Affaissement de chaussée

La Ville de Huy a été avertie ce mardi d’un affaissement de chaussée survenu rue des Petites Golettes où passe le ruisseau l’Homme sauvage . Le service des travaux s’est rendu sur place et va mener des investigations afin de déterminer les causes de cet affaissement. "Les fortes pluies de ces dernières semaines et les crues du ruisseau sont très certainement à l’origine de la détérioration de la voûte en brique qui se trouve sous la chaussée", indique l’échevin des Travaux André Deleuze, qui s’est également rendu sur place avec le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. La voirie a d’emblée été fermée à la circulation et un périmètre de sécurité a été établi. La chaussée restera fermée le temps de déterminer les solutions techniques à apporter et de réaliser les travaux. A. Q.