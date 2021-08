Fortunes Bill Gates recule à la 5e place

L’ex-patron de Microsoft Bill Gates est descendu à la cinquième place du classement des personnes les plus riches au monde, selon Forbes, juste derrière le fondateur et patron de Facebook Mark Zuckerberg. Le divorce de Bill Gates et Melinda French Gates et le partage de leurs biens consécutif est la raison principale de ce recul dans le classement. Bill Gates pèse pour sa part pas moins de 129,6 milliards de dollars, alors que M. Zuckerberg dispose, lui, d’une fortune de 132 milliards de dollars, le plaçant à la 4e place de la liste Forbes. (AFP)