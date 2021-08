Cyclisme/Tour de Pologne Joao Almeida s’impose en montagne

Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) a remporté mardi la 2e étape du Tour de Pologne. Dans une étape au final montagneux, le coureur portugais s’est montré le plus fort dans un sprint à deux avec l’Italien Diego Ulissi (UAE Emirates) et prend la tête du classement général. Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a terminé 3e. Du côté belge, Dylan Theuns (Bahrain-Victorious) et Tim Wellens (Lotto-Soudal) ont terminé respectivement 9e et 10e de l’étape. Au classement général, le grimpeur de Deceuninck-Quick Step s’est emparé du maillot de leader. Dylan Theuns, premier Belge au classement général, est sixième à 0:22. (Belga)