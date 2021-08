Théâtre BRUXELLES-CAPITALE BRUXELLESDIVERS LIEUX À BRUXELLES ET EN WALLONIELA BOTTE DU DIABLE EN TOURNÉETEXTE ET M.E.S. PATRICK CHABOUD, AVEC EN ALTERNANCE SOPHIE D’HONDT, DAVID NOTEBAERT, JUAN MARQUEZ GARCIA, ANNE-ISABELLE JUSTENS, ELSA ERROYAUX, MICHAËL MANCONI, BASTIEN CRANINX ET MARC DE ROY. LISTE DES LIEUX SUR LE SITE WEB. JUSQU’AU 28-08, DE 10 À 15 €.LA LÉGENDE DE KING ARTHUR EN TOURNÉETEXTE ET M.E.S.PATRICK CHABOUD, AVEC EN ALTERNANCE DAVID NOTEBAERT, JUAN MARQUEZ GARCIA, EVELYNE DEMAUDE, ELSA ERROYAUX, BÉNÉDICTE PHILIPPON, MICHAËL MANCONI, BASTIEN CRANINX ET SOPHIE D’HONDT. LISTE DES LIEUX SUR LE SITE WEB. JUSQU’AU 29-08, DE 10 À 15 €.DON GIOVANNI EN TOURNÉE ! TEXTE ET M.E.S. PATRICK CHABOUD, AVEC DAVID NOTEBAERT ET JUAN MARQUEZ GARCIA. LISTE DES LIEUX SUR LE SITE WEB. JUSQU’AU 12-09, DE 10 À 15 €.1000BRUXELLESWWW.MAGICLAND-THEATRE.COM IXELLESTHÉÂTRE DE LA FLÛTE ENCHANTÉEECOUTE-MOI QUAND JE TE MENS ! DE VINCENT DELBOY, M.E.S. CHRISTIAN DEMARCHE ET JOSHUA CLAEYS, AVEC JOSHUA CLAEYS ET LOU DOSSOGNE. JUSQU’AU 22-08. LES V. ET S. À 20H30, LE D. À 16H, DE 12 À 18 €.RUE DU PRINTEMPS 181050IXELLES02 660 79 50WWW.LAFLUTEENCHANTEE.BE SAINT-JOSSE-TEN-NOODETHÉÂTRE LE PUBLICARLEQUIN, VALET DE DEUX MAÎTRESDE CARLO GOLDONI, AVEC MARWANE EL BOUBSI, SOUFIAN EL BOUBSI, THIERRY JANSSEN, JEANNE KACENELENBOGEN, OTHMANE MOUMEN… JUSQU’AU 14-08. HORAIRES ET DISPONIBILITÉS SUR LE SITE WEB, DE 1.25 À 26 €.ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRESTEXTE ET M.E.S. NICOLAS MARTINEZ ET BENOÎT MORET, AVEC MAXIME ANSELIN, LAURE GODISIABOIS, PASCALE OUDOT, FABIO ZENONI. DU 10-08 AU 11-09. HORAIRES ET DISPONIBILITÉS SUR LE SITE WEB, DE 1.25 À 26 €.RUE BRAEMT 64 701210SAINT-JOSSE-TEN-NOODE0800 94 444WWW.THEATRELEPUBLIC.BE SCHAERBEEKMAGIC LAND THÉÂTREJE NE SUIS PAS PRESSÉ MAIS C’EST URGENT ! TEXTE ET M.E.S. RUDY ETIENNE, AVEC AUDREY DEVOS ET DIDIER BOCLINVILLE. LES 13 ET 14-08 À 20H, DE 15 À 20 €.RUE D’HOOGVORST 8-141030SCHAERBEEK02 245 50 64WWW.MAGICLAND-THEATRE.COM WOLUWE-SAINT-LAMBERTPLACE DU TEMPS LIBRELE BÉRET DE LA TORTUEDE JEAN DELL ET GERALD SIBLEYRAS, M.E.S. SANDRA RACO, AVEC MARIE-SYLVIE HUBOT, AMÉLIE SAYE, SÉVERINE DE WITTE, ARNAUD VAN PARYS, ROBIN VAN DYCK, MAROINE AMIMI. SPECTACLE REPORTÉ EN CAS DE PLUIE. LE 12-08 À 21H30, DE 18 À 22 €.1200WOLUWE-SAINT-LAMBERT02 761 60 30 - WWW.WOLUBILIS.BE Divers BRUXELLES-CAPITALE AUDERGHEMTHÉÂTRE DE LA PAROLEAPÉRO CONTÉ : EN EAUX TROUBLESPAR MARIE-ROSE MEYSMAN. DÈS 12 ANS. LE 13-08 À 19H, DE 6,40 À 12,40 €.RUE DU ROUGE-CLOÎTRE 71160AUDERGHEM02 736 69 50 - WWW.THEATREDELAPAROLE.BE BRUXELLESVAUX-HALL, PARC DE BRUXELLESVAUX-HALL SUMMERTHÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE, CINÉMA, MARIONNETTES, JEUX… DE L’ART EN PLEIN AIR DANS UN LIEU MAGIQUE ! PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE WEB. JUSQU’AU 15-08. DU ME. AU D., GRATUIT.1000BRUXELLESWWW.VAUXHALLSUMMER.BRUSSELS EVEREPARC MOERASKECONTES D’ÉTÉ AU PARC MOERASKEBALADE CONTÉE AVEC AHMED HAFIZ ET THOMAS MIDREZ. RDV DEVANT L’ÉGLISE (PLACE SAINT-VINCENT). LE 15-08 À 15H, PARTICIPATION LIBRE.1140EVEREWWW.CONTEENBALADE.BE WOLUWE-SAINT-LAMBERTWOLUBILISGUILLERMO GUIZ "AU SUIVANT" COMPLET.LE 17-08 À 21H30.COURS PAUL-HENRI SPAAK 11200WOLUWE-SAINT-LAMBERT02 761 60 30WWW.WOLUBILIS.BE HAINAUT TOURNAICATHÉDRALE NOTRE-DAMERÊVE DE CATHÉDRALELE SPECTACLE ÉVOQUERA LES GRANDES HEURES DU PRESTIGIEUX ÉDIFICE CLASSÉ PAR L’UNESCO, AU TRAVERS D’UN SPECTACLE VIVANT REHAUSSÉ PAR DES DÉCORS NUMÉRIQUES MONUMENTAUX. JUSQU’AU 31-08. TOUS LES JOURS À 22H30 ET 23H30 (DU 26 AU 28-08 UNIQUEMENT À 23H30), GRATUIT (RÉS. INDISP.).PLACE PAUL-EMILE JANSON7500TOURNAI069 22 20 45 - WWW.VISITTOURNAI.BE Danse BRUXELLES-CAPITALE BRUXELLESLES BRIGITTINESBRIGITTINES INTERNATIONAL FESTIVAL : MORNING SUNCHOR. PERRINE VALLI, PAR LA CIE SAM-HESTER. SOIRÉE COMPOSÉE AVEC "MILLE". LES 16 ET 17-08 À 20H30, DE 10 À 14 €.BRIGITTINES INTERNATIONAL FESTIVAL : MILLEDE ET PAR HARRIS GKEKAS. SOIRÉE COMPOSÉE AVEC "MORNING SUN". LES 16 ET 17-08 À 20H30, DE 10 À 14 €.BRIGITTINES INTERNATIONAL FESTIVAL : MUYTE MAKERDE ET PAR FLORA DÉTRAZ, AVEC MATHILDE BONICEL, INÊS CAMPOS ET AGNÈS POTIÉ. DU 16 AU 18-08 À 19H SAUF LE ME. À 20H30, DE 10 À 14 €.BRIGITTINES INTERNATIONAL FESTIVAL : LES ARRIÈRE-MONDESPAR LA CIE MOSSOUX-BONTÉ. DU 12 AU 14-08 À 20H30, DE 10 À 14 €.PETITE RUE DES BRIGITTINES 1000BRUXELLES02 213 86 10 - WWW.BRIGITTINES.BE Jeune Public BRUXELLES-CAPITALE AUDERGHEMTHÉÂTRE DE LA PAROLEGOÛTER CONTÉ : SORCIÈRES ET AUTRES DIABLERIESPAR ZAZIE PRIGNON (DÈS 5 ANS). LE 15-08 À 16H, DE 6,40 À 8,40 €.RUE DU ROUGE-CLOÎTRE 71160AUDERGHEM02 736 69 50 - WWW.THEATREDELAPAROLE.BE BRUXELLESVAUX-HALL - PARC DE BRUXELLESGUIGNOLET DANS LE PARC : LE JARDIN DU PÈRE THOMASMARIONNETTES, PAR LE THÉÂTRE ROYAL LES CœURS DE BOIS. JUSQU’AU 15-08. DU ME. AU D. À 15H30, GRATUIT.1000BRUXELLESWWW. GUIGNOLET.BRUSSELSDANS LES PARCS DE BRUXELLES ET DE WALLONIELIRE DANS LES PARCSCET ÉTÉ, LES LIVRES SORTENT DANS LES PARCS À BRUXELLES ET EN WALLONIE ! PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE WEB. JUSQU’AU 25-08, GRATUIT.1000BRUXELLESHTTPS ://BIBLIO.BRUSSELS Festivals BRUXELLES-CAPITALE BRUXELLESESPLANADE DE LA CITÉ ADMINISTRATIVEBACK ON STAGEUNE PROGRAMMATION VARIÉE (JAZZ, HIP HOP, DJ SET, ROCK, SOUL, RAP…) POUR FÊTER L’ÉTÉ BRUXELLOIS EN MUSIQUE ! PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE WEB. DU 03 AU 22-08. DU MA. AU D. DÈS 18H, GRATUIT SUR RÉS. VIA LE SITE.1000BRUXELLESWWW.HELLOSUMMER.BE BRABANT FLAMAND PERKSITE DU FESTIVALPARADISE CITYAVEC ACID PAULI, ADRIATIQUE, AVALON EMERSON, BRINA KNAUSS, DEMUJA, KERRI CHANDLER, KONSTANTIN SIBOLD, LAURENCE GUY, LEAFAR LEGOV, LOLA HARO, MAX COOPER, MÉZIGUE, MOODYMANN, NOSEDRIP, ROZA TERENZI… DU 13 AU 15-08, 65 € (PASS 3 JOURS : 125 €).KASTEELHOEKSTRAAT 11820PERKHTTP://PARADISECITY.BE Pop/Rock BRUXELLES-CAPITALE ANDERLECHTJARDIN DE L’EDN.BARLES ESCALES ESTIVALES : PHOENICIAN DRIVELE 12-08 À 18H, GRATUIT.RUE DU CHAPELAIN 31070ANDERLECHT0496 94 43 18WWW.ESCALEDUNORD.BRUSSELS LAEKENARENA5BART PEETERS&DE IDEALE MANNENLE 12-08 À 21H, 38,50 €.BRUSSELS EXPO - PLACE DE BELGIQUE 11020LAEKEN - WWW.ARENA5.BE Jazz/Blues BRUXELLES-CAPITALE BRUXELLESTHE MUSIC VILLAGEFEMALE HEROES IN JAZZLE 11-08 À 20H30, 18 €.TRIBUTE TO BOB MARLEY. LE 12-08 À 20H30, 18 €.ZOURATIÉ KONÉ ENSEMBLELE 13-08 À 20H30, 20 €.EVERYTHING I LOVELE 14-08 À 20H30, 20 €.AFRO YAMBI JAZZLE 15-08 À 20H30, 18 €.HERBIE HANCOCK TRIBUTELE 17-08 À 20H30, 18 €.RENATO - MISTER FUNK&SOUL MUSICLE 18-08 À 20H30, 18 €.RUE DES PIERRES 501000BRUXELLES02 513 13 45 - WWW.THEMUSICVILLAGE.COMMUSÉE DE LA BANDE DESSINÉEJEUDIS EN MUSIQUE DU MUSÉE DE LA BDEN SUIVANT LE PARCOURS DES EXPOSITIONS, LAISSEZ-VOUS PORTER PAR DES INTERVENTIONS MUSICALES DE DANS L’ACOUSTIQUE DU MAGNIFIQUE BÂTIMENT HORTA QUI ABRITE LE MUSÉE DE LA BD. * LE 12-08 : GASPARD VANARDOIS. JUSQU’AU 26-08. TOUS LES J. DE 12 À 14H, DE 1.25 À 12 € (INCLUS DANS LE PRIX D’ENTRÉE AU MUSÉE).RUE DES SABLES 201000BRUXELLES02 219 19 80 - WWW.CBBD.BE IXELLESSEE USCHROOTHOOPSEE U FESTIVAL. LE 14-08 À 18H, GRATUIT.RUE FRITZ TOUSSAINT 81050IXELLESWWW.SEE-U.BRUSSELS Clubbing BRUXELLES-CAPITALE BRUXELLESBEURSSCHOUWBURGDJ VEGALE 13-08 À 21H.CACHILAPOSLE 14-08 À 21H.RUE AUGUSTE ORTS 20 281000BRUXELLES02 550 03 50WWW.BEURSSCHOUWBURG.BELAEKENARENA5AMELIE LENSCOMPLET. LE 14-08 DÈS 12H.BRUSSELS EXPO - PLACE DE BELGIQUE 11020LAEKEN - WWW.ARENA5.BE Musique classique BRUXELLES-CAPITALE ANDERLECHTJARDIN DE LA MAISON D’ERASMEERASMUSICA SUMMER 2021CONCERTS DE MUSIQUE ANCIENNE PAR LES ÉTUDIANTS DE LA SECTION HIPP (HISTORICAL PERFORMANCE PRACTICE) DU KONINKLIJK CONSERVATORIUM BRUSSEL. EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LES CONCERTS SE DÉROULERONT DANS LA SALLE DE LA MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT (PLACE DE LA VAILLANCE 5). JUSQU’AU 31-08. TOUS LES MA. À 12H30, GRATUIT (RÉS. INDISP. VIA LE SITE).RUE DE FORMANOIR 311070ANDERLECHT02 521 13 83WWW.ERASMUSHOUSE.MUSEUM BRUXELLESTHÉÂTRE ROYAL DU PARCCLASSISSIMO 2021POUR CETTE 15E ÉDITION, LE FESTIVAL PROPOSERA UNE UNE MOSAÏQUE MUSICALE COLORÉE, ÉCLECTIQUE ET MULTICULTURELLE : DE LA MUSIQUE CLASSIQUE, DES GRANDS AIRS D’OPÉRA, DU CABARET LYRIQUE, DES MUSIQUES DE FILMS… PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE WEB. JUSQU’AU 13-08.RUE DE LA LOI 31000BRUXELLESWWW.CLASSISSIMO.BRUSSELSMUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUEFESTIVAL MUSICORUMLE FESTIVAL PROPOSE DES FORMATIONS ET DES GENRES VARIÉS : SOLISTES ET ORCHESTRE, MUSIQUE DE CHAMBRE, INSTRUMENTS ET VOIX… PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE WEB. JUSQU’AU 27-08. DU MA. AU V. À 12H15, PARTICIPATION LIBRE.RUE DE LA RÉGENCE 31000BRUXELLES02 508 32 11 - WWW.MUSICORUM.BEVAUX-HALL - PARC DE BRUXELLESVAUX-HALL SUMMER : LA CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETHJUSQU’AU 14-08. TOUS LES S. À 17H, GRATUIT.1000BRUXELLESHTTPS ://VAUXHALLSUMMER.BRUSSELSCONSERVATOIRE ROYAL DE BRUXELLESFESTIVAL MIDIS MINIMESLARGEMENT DÉDIÉ À LA MUSIQUE DE CHAMBRE, LE FESTIVAL COMPRENDRA ÉGALEMENT DES SEMAINES THÉMATIQUES OÙ LE QUATUOR À CORDES, LE PIANO, ET LES JEUNES TALENTS SERONT TOUR À TOUR MIS À L’HONNEUR. PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE WEB. JUSQU’AU 31-08. DU L. AU V. À 12H15 ET 13H15, 6 € (GRATUIT < 13 ANS).RUE DE LA RÉGENCE 30A1000BRUXELLESHTTPS://MIDIS-MINIMES.BEEGLISE DES MINIMESL’ETÉ DE L’ORGUEJUSQU’AU 21-08. TOUS LES S. À 19H, 6 €.RUE DES MINIMES 621000BRUXELLESWWW.ORGANUM-NOVUM.ORGEGLISE DE LA MADELEINEETÉ DE L’ORGUE : "SPÉCIAL MARIA" AVEC RITA MATOS (SOPRANO), AVELINE MONNOYER (MEZZO-SOPRANO) ET FRANÇOIS HOUTART (ORGUE). OEUVRES DE PERGOLÈSE, MOULAERT ET FAURÉ. LE 15-08 À 16H, 6 €.RUE DE LA MADELEINE 11000BRUXELLESWWW.ORGANUM-NOVUM.ORGCATHÉDRALE SAINTS MICHEL ET GUDULEFESTIVAL ARS IN CATHEDRALIPOUR CETTE ÉDITION, LE FESTIVAL A RÉUNI DE NOMBREUX ARTISTES TELS QUE BERNARD FOCCROULLE, OLIVIE LATRY, LUDGAR LOHMAN, SVETLANA BEREZHNAYA, L’ENSEMBLE BACHPLUS DIRIGÉ PAR BART NAESSENS, ET LES ORGANISTES TITULAIRES DE LA CATHÉDRALE. PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE WEB. JUSQU’AU 31-08. TOUS LES MA. À 20H, DE 13 À 17 € (GRATUIT < 18 ANS).PARVIS SAINTE-GUDULE 1000BRUXELLESWWW.CATHEDRALISBRUXELLENSIS.BE