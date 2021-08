Énergie Fastned poursuit sa croissance

L’entreprise spécialisée dans les unités de recharge de véhicules électriques, Fastned, a poursuivi sa croissance au deuxième trimestre. L’exploitant néerlandais a enregistré son plus gros chiffre d’affaires grâce au succès rencontré par les voitures électriques. En juillet, Fastned a ouvert ses premières stations de recharge rapides en Belgique, entre Anvers et Bruxelles. Fastned affiche tout de même une perte nette de près de 16 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année, un trou qui s’explique, selon l’entreprise, par l’extension des effectifs et du réseau. (Belga)