Bruxelles 1 700 demandes d’allocation d’aide aux personnes âgées en six mois

L’allocation d’aide aux personnes âgées (APA) est une allocation accordée dès 65 ans aux personnes en baisse d’autonomie bénéficiant d’un faible revenu. Son montant varie en fonction des revenus du bénéficiaire et de sa perte d’autonomie. Depuis janvier, cette aide est gérée par Iriscare qui s’occupe d’un peu plus de 7 000 dossiers et a reçu en six mois plus de 1 700 nouvelles demandes. Mais un grand nombre de bénéficiaires potentiels n’ont pas encore fait de demande alors qu’elles y auraient droit. Elles peuvent être introduites par les mutuelles, CPAS, maisons de repos et aidants proches.S.E.M.