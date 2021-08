Un des lieux les plus secrets

du Brabant wallon

Des centaines de sculptures, tableaux et pièces d’art en tout genre enfermés dans un coffre-fort, sous haute sécurité. Mais que font-ils là et pourquoi tant de mystères autour de ce hangar ? Derrière les portes, on pourrait pourtant croire à un débarras : caisses et cartons meublent le sol en béton. Mais le bâtiment renferme un véritable trésor.

Venez découvrir sur le site web de LaLibre.be l’un des endroits les plus secrets de la province du Brabant wallon.