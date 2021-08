Constance Yver-Elleaume

Parcours. "La réflexion sur la mort et le pourquoi de la vie, je l’ai connue avant l’âge de 3 ans. Je n’avais pas du tout envie d’être là. Comme beaucoup de gens d’ailleurs. J’ai grandi avec cela, et à côté d’une sœur qui a fait de nombreuses tentatives de suicide. Quand j’ai eu 20 ans, j’ai commencé à pratiquer la méditation, mais je voulais toujours ne pas être là : je trouvais que c’était trop dur. C’est dix ans plus tard que ça a changé. J’ai donc entamé médecine. Dès la 2 e année, j’ai travaillé comme aide-soignante dans un service de cancérologie, on faisait des euthanasies. Une nuit, j’étais près de cette femme, et je me souviens d’avoir eu comme expérience subjective d’avoir été ‘un tuyau’, traversé d’amour. Ce n’était pas moi qui étais en train de donner de l’amour, mais je faisais partie du tout. Cela fait 35 ans que je fais des soins palliatifs."

Un ouvrage à lire. Apprivoiser le dernier souffle (Le souffle d’Or éd.)