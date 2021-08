Coucke s’offre un hôtel prestigieux à Knokke

Où s’arrêtera-t-il ? Marc Coucke a de nouveau marqué les esprits ce mardi en annonçant avoir racheté l’emblématique hôtel "La Réserve" à Knokke. Comme souvent lors de ses rachats, l’entrepreneur gantois s’est associé à un spécialiste du secteur, à savoir, cette fois-ci, l’Ostendais Bart Versluys, le patron du groupe de construction du même nom. Comme souvent aussi avec Marc Coucke, le prix de la transaction n’a pas été communiqué.

Le milliardaire gantois a tout de même dévoilé certains détails de ce luxueux rachat. L’actuel propriétaire Eddy Walravens conservera ainsi la gestion de l’établissement. Marc Coucke et Bart Versluys souhaitent donner "un second souffle" à l’endroit et prévoient d’injecter 7 millions d’euros dans le bâtiment. Les investisseurs espèrent ainsi que l’hôtel passera de 4 à 5 étoiles à moyen terme.

"La Réserve est aujourd’hui un hôtel iconique de Knokke, expliquent les deux hommes pour qui c’est "une histoire de continuité et de renouvellement". "Continuité car l’hôtel est très bien géré par l’équipe d’Eddy Walravens, à laquelle nous maintenons notre confiance", poursuivent les deux investisseurs. "Il y a aussi un aspect novateur. L’Horeca a été sous pression ces derniers temps, mais tout le monde perçoit un nouvel élan actuellement et nous souhaitons donner à cet hôtel une autre dimension en termes de qualité et d’expérience."

L’hôtel La Réserve se trouve en face du casino de Knokke et du boulevard longeant le bord de mer. Il abrite un grand spa, deux restaurants et 110 chambres parmi lesquelles de spacieuses suites design.

Sinatra et Bécaud

Le lieu est mythique et a connu son heure de gloire à la fin des années 1950 lorsqu’ils accueillaient, notamment, des défilés de mode parisiens. Des stars y ont aussi séjourné, que ce soit Frank Sinatra, Jean Marais, Gilbert Bécaud, Dalida ou Marlène Dietrich.

Mais à la fin du siècle dernier, La Réserve, entre-temps passé sous enseigne Sofitel, perd de sa superbe. L’hôtel ferme même ses portes en 2008 avant d’être complètement reconstruit et rouvert en 2011 par les nouveaux actionnaires. Ces derniers cherchaient à le revendre depuis plusieurs années.

"Attirer des visiteurs internationaux"

"Cet hôtel doit devenir la pièce maîtresse de Knokke et de la Côte", déclare Bart Versluys. "Notre petite bande côtière de 65 kilomètres de long se détériore chaque année en termes d’expérience hôtelière, développe l’Ostendais. L’accent doit être mis sur les hôtels existants qui sont bien gérés."

Selon l’ASBL Kusthotels, les autres hôteliers de la Côte ne peuvent qu’encourager ce nouvel investissement de Marc Coucke. "Depuis une vingtaine d’années, le nombre d’hôtels exploités à Knokke ne fait que diminuer", explique l’ASBL. "Plus l’éventail d’hébergements que nous pouvons proposer aux touristes est réduit, plus la demande sera faible, déclare le président de Kusthotels. Rénové, l’hôtel La Réserve peut également attirer davantage de visiteurs internationaux."

R.Meu.