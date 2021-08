De la "Laponie espagnole" à la Patagonie chilienne, état des lieux

Les Quichottes, voix de la Laponie espagnole Enquête De Paco Cerdà, traduit de l’espagnol par Marielle Leroy, La Contre Allée, collection "Un singulier pluriel", 265 pp. Prix 20 €

Patagonie, dernier refuge Récit De Christian Garcin et Éric Faye, Stock, 277 pp. Prix 19,90 €

S’il y a, de prime abord, beaucoup de chiffres dans le livre du journaliste Paco Cerdà (Valence, 1985), Les Quichottes, voix de la Laponie espagnole, il en est un, primordial : la Serranía Celtibérica, région comprise, en gros, entre Madrid, Barcelone et Valence, possède une densité moyenne de 7,34 habitants au kilomètre carré (qui peut parfois se réduire à 2 ou 1 !). Ce qui en fait le plus grand désert démographique d’Europe après la région arctique de Scandinavie - d’où l’allusion, dans le titre, à l’extrême bout de la Finlande. C’est aussi le premier cas historique de démothanasie. Néologisme que l’on doit au professeur Francisco Burillo, que Paco Cerdà rencontre à Teruel et qui lui fait une démonstration implacable du désintérêt pour des raisons purement bureaucratiques de cette région qui pourrait bénéficier d’aides de l’Europe.

Sur ce territoire espagnol de 65 825 km2 qui comprend 5 communautés, 10 provinces, 1 355 municipalités, Paco Cerdà a parcouru 2 500 km. Il est allé à la rencontre des derniers habitants d’un monde rural en voie d’extinction. Quatre habitants à El Collado, 3-4 résidents permanents à Santa Marina. Il compte en hommes, mais aussi en animaux. Ainsi, du village de Checa qui est passé de 40 000 brebis à 4 000. Mais les chiffres s’appliquent à d’autres domaines. À Selas, il n’y a plus d’école : il faut au moins 4 enfants en âge de la fréquenter pour qu’un village puisse conserver ce type de lieu avec un maître. L’instituteur Héctor Martín qui est arrivé tout jeune, au début des années 2000, à Cuevas de Cañart, a vu les écoles de la région fermer les unes après les autres.

Longs entretiens

Paco Cerdà ne fait pas parler que les chiffres. De sa belle plume poétique, il apporte de la consistance à son reportage. Il a pris le temps de récolter les témoignages de Matías, Faustino, Miguel Ángel, Marcos, Moisés, Ramón, Feli et quelques autres. De ces longs entretiens, il a retenu certains modes de vie. À Bubierca, la camionnette de pain passe trois fois par semaine, la livraison de surgelés, une fois tous les sept jours et il y a un seul bus par jour pour Calatayud. "On est loin du Bubierca qu’a connu Marcelina (dernière femme au village à avoir donné la vie) avec ses deux bars, ses deux boutiques, ses deux charcuteries, ses deux boulangeries", constate-t-il. Autres infos primordiales : la fréquence des soins infirmiers (tous les 15 jours), le passage du médecin (une fois par semaine) et la proximité des urgences (12km). Que dire de la suppression de la messe du village - l’église de Bubierca ne s’ouvrant plus que pour enterrer ses concitoyens ?

Le dépeuplement de la Serranía Celtibérica a commencé récemment (les années 60) mais, depuis la décennie 90, une poignée de ceux qui étaient partis pour la ville ont tenté de ressusciter certains lieux. Pour vivre à leur rythme, être en symbiose avec la nature, s’éloigner de la société de consommation. Entre autres.

Le livre se termine sur une note positive - tout en mettant en garde contre le néoruralisme. Grâce à l’Association des amis de Sarnago, vingt-cinq maisons ont été retapées ; quant au programme Abraza la Tierra, il a permis à 167 nouveaux colons de s’implanter en 8 ans.

Un Français roi d’Araucanie et de Patagonie

Dans Patagonie, dernier refuge, les écrivains Christian Garcin (Marseille, 1959) et Éric Faye (Limoges, 1963) donnent aussi la densité de cette région à cheval entre le Chili et l’Argentine (dont la simple évocation du nom suscite moult images) : 5 habitants au kilomètre carré. Si la Patagonie partage avec la "Laponie espagnole" des conditions climatiques extrêmes, elle n’a par contre jamais été fort peuplée. Le récit des deux écrivains voyageurs est hanté par nombre de personnages. Sur les traces desquels ils partent, d’ailleurs. Dans un premier temps, Borges, Butch Cassidy et Sundance Kid. On se réjouit, par ailleurs, des références à Francisco Coloane et au regretté Luis Sepúlveda. Les auteurs n’oublient, évidemment pas, Hergé et ses Tintin, Jules Verne et son En Magellanie, Charles Darwin, Antoine de Saint-Exupéry, le controversé Jean Raspail,…

Aux portes de la Patagonie, ils se souviennent du Français Antoine Tounens, qui se renomma Orélie-Antoine 1er et se proclama roi d’Araucanie et de Patagonie. L’on est emporté par l’histoire assez folle de cet homme. Puis la géographie l’emporte dans ces "contrées où l’homme est rare, la nature est reine". Après El Calafate, sa faune et sa flore, direction El Chaltén qui a bien changé en 40 ans, devenant un haut lieu de l’alpinisme et du trekking avec 120 000 visiteurs par saison. D’autres chiffres, mais qui donnent, ici aussi, le tournis. Comme celui du champ de glace Nord de Patagonie qui a perdu, entre 1945 et 1975, 93 km2 avant d’en céder pratiquement le double (174) les vingt années suivantes.

Quant aux habitants, les auteurs rappellent que la Patagonie a connu une vie avant les Européens. Que ce soient les Tehuelches (décimés par l’alcool) ou Onas (4000 en 1880, 500 en 1900, 50 en 1950, une seule en 1977). Dont la disparition n’est pas due qu’à une extermination programmée, mais aussi aux maladies et épidémies.

Deux ouvrages qui nous ouvrent à des horizons si pas insoupçonnés, en tout cas fascinants. De formidables voyages assis, tellement loin de la carte postale.

Marie-Anne Georges