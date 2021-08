Des géants cotés en Bourse à New York, en cure d’amaigrissement forcée

Des poids lourds chinois . Même après leur récente cure d’amaigrissement forcée, les géants chinois restent des piliers des portefeuilles diversifiés qui doivent tenir compte de la croissance de cette économie. Sur les quelque 140 enseignes chinoises cotées sur les places américaines, on compte avant tout le géant du commerce en ligne Alibaba qui pèse 530 milliards après sa chute de 40 % en quelque mois. Dans le même secteur, Pinduoduo affiche une capitalisation boursière de 116 milliards après un recul de 56 %. Petrochina suit, requinquée par les prix du pétrole, avec une capitalisation de 122 milliards et un repli limité à 18 %. China Life Insurance a perdu 35 % et ne pèse plus que 104 milliards de dollars. Rien que ces quatre valeurs incontournables pèsent ensemble en Bourse 872 milliards de dollars. Pour certains, leur chute n’est pas terminée. Le risque en valeur est donc considérable, surtout si les tensions géopolitiques devaient s’accroître.

Incertitudes évidentes. C’est ce qu’estime Xavier Servais (Delande) qui note que l’incertitude est grande pour l’avenir de ces groupes. "On a vu le niveau des amendes décernées à certains de ces groupes récemment, sans la moindre réaction de leur part. L’investisseur qui a acheté une action comme Alibaba sur base de son potentiel de croissance a-t-il encore une visibilité sur cette entreprise ?" Poser la question, c’est y répondre. PVC