Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Des prêts d’urgence et sans intérêt pour les PME

Votre entreprise a fait l’objet d’un sinistre suite aux inondations exceptionnelles de juillet 2021 ? La Sowalfin vous propose de bénéficier d’un soutien financier rapide dans l’attente de l’indemnisation par votre compagnie d’assurances.

Octroyé par la Sowalfin à votre entreprise, ce prêt est prévu pour une durée déterminée de deux ans (avec possibilité de prolongation jusqu’à indemnisation par la compagnie d’assurances) et a pour maximum 75 % du montant réclamé par l’entreprise/indépendant auprès de la compagnie d’assurances avec un maximum de 50 000 € par siège d’exploitation impacté.

Ce produit s’adresse aux indépendants et PME dont l’activité est impactée par les inondations exceptionnelles de juillet 2021 et qui remplissent les conditions suivantes :

L’entreprise a plus de trois ans et n’est pas en situation de difficulté financière au 31/12/19 ;

Elle n’est pas en état de faillite, de cessation d’activités ou de liquidation ;

Elle est active dans un secteur éligible ;

Le(s) siège(s) d’exploitation de l’entreprise impacté(s) doi(ven)t être situé(s) en région wallonne ;

Elle doit être en ordre d’assurance.

Une entreprise est considérée comme en difficulté financière si elle a plus de trois ans et que ses fonds propres au 31/12/19 sont réduits à moins de la moitié de son capital social souscrit ET qu’elle présente une perte de minimun ¼ du capital souscrit en 2019.

Le taux d’intérêt est de 0 %.

Infos complémentaires : https://www.sowalfin.be/financement/pret-urgence-inondations/.

J.-M. C.