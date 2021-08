En foot, les mauvais comptes font parfois les bons amis !

Il faudra que, tôt ou tard, l’UEFA clarifie les règles concernant le fair-play financier. Car, là, plus personne n’y comprend rien. Alors qu’ils ont été contraints au huis clos durant un an et demi, le PSG et Manchester City semblent ignorer la crise et continuent à faire emplette, à la façon de Julia Roberts dans Pretty Woman. C’est déboussolant. Sur le papier, les clubs sont tenus de rester dans les clous et de ne pas dépenser plus qu’ils ne gagnent. Mais, dans les faits, il y a visiblement des interprétations et des astérisques. On se souvient qu’en 2020, City avait été condamné à une suspension de deux ans de toute compétition européenne pour non-respect du règlement. Mais le jugement avait ensuite été invalidé par le Tas. Depuis, c’est le flou. Le PSG, en tout cas, ne semble guère accorder une grande importance aux gendarmes du marché, un peu comme s’il se sentait intouchable ! En faisant la sourde oreille aux chants des sirènes de la Super-Ligue européenne et au putsch ourdi par d’autres grands clubs, le président parisien Nasser al-Khelaïfi a, il est vrai, marqué de (très) bons points auprès d’Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA. Alors que Doha a toujours fait preuve d’une grande générosité avec le football et que se profile déjà le Mondial du Qatar, le dirigeant slovène se voit sûrement mal se fâcher avec l’émir. Bref, cela sent bon les sacro-saints accords diplomatiques. Le fameux win-win. Et tant pis si tout le monde n’y trouve pas son compte…